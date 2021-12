Google Photos apporte enfin l’une de ses fonctionnalités les plus utiles aux téléphones non-Pixel

Plus tôt cette année, les téléphones Pixel de Google sont devenus les premiers appareils à bénéficier de la fonction Dossier verrouillé de Google Photo. Près de six mois après son déploiement sur les meilleurs téléphones Android de Google, la fonctionnalité fait enfin son chemin vers davantage d’appareils Android (via Android Police.

Selon les rapports, la fonctionnalité Dossier verrouillé a commencé à apparaître sur plusieurs téléphones Samsung, OPPO et OnePlus dans la section « Utilitaires » de l’application Google Photos. Il est probable que la fonctionnalité s’étendra à encore plus de téléphones Android dans les semaines à venir.

Comme vous vous en doutez, les éléments déplacés vers le dossier verrouillé ne seront pas sauvegardés dans le cloud. Si les éléments que vous déplacez vers le dossier verrouillé ont déjà été téléchargés, ils seront supprimés dans le cloud et ne seront disponibles que sur votre téléphone. Les photos et vidéos que vous déplacez vers le dossier verrouillé n’apparaîtront plus non plus dans votre grille Photos, vos souvenirs ou vos albums. Les autres applications installées sur votre appareil avec accès à vos médias ne pourront pas non plus y accéder.

Pour configurer la fonctionnalité pour la première fois, ouvrez l’application Google Photos sur votre téléphone et accédez à Bibliothèque > Utilitaires > Dossier verrouillé. Ensuite, appuyez sur « Configurer le dossier verrouillé » et suivez les instructions à l’écran.

Il convient de noter que tous les éléments enregistrés dans le dossier verrouillé seront supprimés si vous désinstallez l’application Photos ou effacez les données de l’application. Pour vous assurer que cela ne se produise pas, vous devez les enregistrer avant de désinstaller Google Photos ou d’apporter d’autres modifications.

Comme annoncé par Google le mois dernier, la fonctionnalité Dossier verrouillé sera également disponible sur iOS avant la fin de l’année.

La vraie configuration commence

Voici les 9 premières choses à faire avec ce Pixel 6 que vous avez acheté Black Friday

Google a rendu la configuration initiale d’un Pixel relativement indolore de nos jours, mais ce didacticiel initial, puis l’installation de toutes vos anciennes applications, ne permettent pas de tout configurer parfaitement. Si vous avez acheté un Pixel 6 ou 6 Pro pendant les offres insensées de l’opérateur le Cyber ​​Monday ou le Black Friday, voici ce que vous devez en faire en premier.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !