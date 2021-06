Google Photos apporte une édition avancée aux appareils iOS

Après avoir déployé les fonctionnalités sur Android ces derniers mois, Google Photos sur iOS fait l’objet d’une refonte de l’édition cette semaine.

En octobre de l’année dernière, Google Photos a lancé un éditeur de photos entièrement repensé pour les utilisateurs d’Android, qui comprend des suggestions d’IA, des ajustements pour les couleurs et le flou, et des outils d’édition typiques tels que le recadrage et les filtres. Des mois plus tard, en avril 2021, Google a également publié un éditeur vidéo avancé pour les utilisateurs de Photos, qui permet le recadrage vidéo, la rotation, les filtres, les changements de luminosité/contraste, et bien plus encore.

Cette semaine, ces deux outils d’édition Google Photos se dirigent vers les utilisateurs iOS. Dans un article de la communauté, Google a détaillé le déploiement, qui a commencé hier, le 7 juin.

Auparavant, nous avons introduit un nouvel éditeur plus utile dans l’application Google Photos sur Android et nous sommes ravis d’annoncer qu’il commence maintenant à être déployé sur iOS ! Il propose des fonctionnalités intelligentes et faciles à utiliser pour que vos photos et vidéos soient à leur meilleur.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas observé le changement en direct sur nos unités iPhone X ou iPad Pro.

