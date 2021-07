Google Photos aura un widget conçu pour vous montrer les souvenirs de vos vacances | La technologie

in

Le nouveau widget que Google Photos prépare est destiné aux plus nostalgiques, car son objectif principal est de montrer des souvenirs.

Malgré le fait que Google Photos soit une application développée par ceux de Mountain View, certaines de ses fonctionnalités atteignent d’abord l’iPhone. Android a généralement peu à attendre, mais l’attente est là. La dernière chose que nous savons, c’est que maintenant le widget destiné à afficher les souvenirs sera également publié sur Android.

Ce nouveau widget a été explicitement créé pour iOS, puisque depuis sa nouvelle version les widgets ont retrouvé l’importance qu’ils avaient par le passé. En fait, Sous Android, il n’y avait pas de widget pour l’application Google photos à ce jour. Et bien la vérité c’est que ça n’existe pas vraiment non plus.

L’existence de ce widget est connue grâce à des utilisateurs avancés ayant analysé chacune des lignes de code de la version 5.49 de l’application Google Photos. Après avoir fait cela, ils ont découvert que l’application planifierait l’arrivée de ce widget sur les téléphones Android.

Ce que Google Photos veut, c’est montrer les souvenirs que nous avons enregistrés sous forme de photographies. C’est une fonctionnalité vraiment limitée, mais elle fonctionne comme un souvenir nostalgique du passé et des temps qui ont été meilleurs ou pires.

L’utilisateur n’aura pas le contrôle sur ces souvenirs, puisque c’est Google lui-même qui crée les dossiers de mémoire et affichera les photographies qui se trouvent à l’intérieur de ces dossiers. Il est possible qu’à l’avenir l’utilisateur ait la possibilité de personnaliser ce dossier, mais pour le moment cela est exclu.

Google n’a pas donné de date d’arrivée du widget aux terminaux Android, tout en tenant compte du fait qu’il existe déjà des lignes de code au sein d’une version de l’application. Nous pourrions voir cette nouvelle fonctionnalité dans l’application le plus tôt possible. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre.