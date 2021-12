Google Photos déploie la fonction de dossier verrouillé sur davantage de téléphones Android

L’une des fonctionnalités exceptionnelles de l’expérience Android 12 est une nouvelle fonctionnalité de sécurité et de confidentialité que Google a ajoutée à Google Photos. C’est une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs d’iPhone et d’iPad souhaitent depuis des années, mais Apple n’a pas encore introduit. Nous parlons de la fonctionnalité de dossier verrouillé de Google Photos que le géant de la recherche a introduite plus tôt cette année. Initialement, Google a lancé la fonctionnalité Dossier verrouillé pour les téléphones Pixel, promettant de l’apporter bientôt à d’autres appareils Android. Nous avons appris il y a quelques semaines que Google Photos sur Android et iOS prendrait enfin en charge le cryptage des photos. Et il semble que Locked Folder ait maintenant commencé à être déployé sur davantage d’appareils Android.

Comment fonctionne le dossier verrouillé de Google Photos

Pendant des années, les utilisateurs de smartphones ont demandé des solutions de stockage intégrées qui leur permettraient de protéger par mot de passe certaines de leurs photos les plus sensibles. C’est ce que fait le dossier verrouillé dans Google Photos. Mieux encore, il est incroyablement facile à configurer à partir du menu Google Photos.

Vous utiliserez un code PIN ou une empreinte digitale pour verrouiller les photos auxquelles vous souhaitez empêcher les autres d’accéder, même s’ils mettent la main sur votre téléphone. Une fois que cela se produira, Google cessera de sauvegarder ces images dans Google Photos. Vous ne pourrez accéder aux photos qu’à partir d’Android sur lequel vous avez configuré la fonction Dossier verrouillé. Comme Google Photos ne les déplace pas vers le cloud, elles n’apparaîtront pas sur d’autres appareils.

Le cryptage du stockage local signifie également que les photos n’apparaîtront pas dans la recherche. Et vous ne pourrez pas les modifier tant qu’ils sont dans le dossier verrouillé. Bien sûr, cela signifie que vous devrez faire encore plus attention qu’auparavant à la perte de votre téléphone. Vous voudrez peut-être stocker des copies de ces photos et documents sensibles ailleurs au cas où quelqu’un volerait votre téléphone ou vous le perdriez.

Le nouveau dossier verrouillé Google Photos dans Android 12. Source de l’image : Google

Dossier verrouillé déployé sur davantage de téléphones Android

Le dossier verrouillé sonnait bien sur le papier. Mais c’était juste théorique pour la plupart des utilisateurs d’Android. C’est parce que le dossier verrouillé de Google Photos n’apparaissait que sur les téléphones Pixel au début. Cependant, il semble que l’application informe déjà les utilisateurs non-Pixel qu’ils peuvent enfin profiter de la fonctionnalité.

Ces notifications peuvent apparaître sur toutes sortes d’appareils, Android Police notant qu’un Galaxy A52 a récemment reçu la fonctionnalité.

Une fois que vous avez reçu la notification qui vous invite à commencer, vous pourrez définir le dossier crypté sur votre appareil en quelques étapes simples. Rendez-vous simplement sur Bibliothèque, puis sur Utilitaires pour trouver le dossier verrouillé.

La fonctionnalité devrait également atteindre Google Photos sur iPhone et iPad dans un proche avenir.