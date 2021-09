Google Photos donne à vos souvenirs plus d’espace pour briller avec des tailles d’impression plus grandes

in

Google a annoncé de nouvelles options d’impression pour les photos aux États-Unis et au Japon. Le service ajoute désormais des options de plus grande taille pour les impressions photo et sur toile, ainsi qu’une nouvelle façon de faire livrer vos commandes d’impression à votre porte.

Source : Google

Les formats d’impression photo habituels, notamment 4×6, 5×7 ou 8×10, sont toujours en place. En plus de ces formats, vous pouvez désormais imprimer vos meilleurs clichés en 11×14, 12×18, 16×20 et 20×30. Pour 0,18 $ par tirage plus les frais d’expédition, vous pouvez faire livrer vos tirages photo directement à votre domicile.

Comme d’habitude, vous pouvez commander des impressions le jour même auprès de CVS, Walmart et Walgreens aux États-Unis. Cependant, les seules tailles disponibles pour cette option sont 4×6, 5×7 ou 8×10. Au Japon, vous pouvez également retirer vos tirages le jour même en 3.5×5 dans n’importe quel magasin 7-Eleven où le service est disponible.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le service a démarré en septembre 2019 lorsque Google s’est associé à CVS et Walmart pour la livraison d’impressions photo le jour même. L’année dernière, Walgreens a rejoint le partenariat avec le lancement de la série d’impression premium. Il s’agit d’un abonnement mensuel qui conserve 10 photos récentes de votre bibliothèque et les imprime pour 6,99 $ par mois.

Pour les impressions sur toile, Google prévoit d’ajouter six nouvelles options de taille au cours des prochaines semaines. Ceux-ci incluent 8×10, 16×16, 20×30, 24×36, 30×40 et 36×36.

Les options supplémentaires sont un développement bienvenu pour ceux qui souhaitent imprimer leurs photos numériques directement à partir de certains des meilleurs téléphones Android. Début 2020, Google a également lancé son service Monthly Photo Prints qui facture 8,99 $ par mois pour livrer 10 photos au format 4×6 dans votre boîte aux lettres.

Le meilleur de Hulu

Ce sont les meilleurs Hulu Originals en streaming maintenant.

La collection de contenus originaux de Hulu couvre tous les genres – de la comédie à l’horreur, et tout le reste. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste de certains des meilleurs films Hulu Originals actuellement diffusés en continu.