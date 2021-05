Google Photos élimine l’espace illimité, mais pas Amazon Photos, et vous obtenez également 8 € en cadeau pour l’utiliser | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Google Photos est sur le point d’éliminer l’espace illimité, mais Amazon Photos continue d’offrir un stockage pour autant de photos que vous souhaitez télécharger. De plus, vous recevez 8 euros en cadeau pour l’utiliser: nous vous expliquons comment obtenir le crédit.

Utilisez-vous Google Photos pour enregistrer une sauvegarde de vos photos mobiles? Si la réponse est affirmative, vous devriez sûrement déjà savoir que l’espace illimité de ce service a ses jours numérotés et qu’à partir du 1er juin, ils occuperont de l’espace dans les 15 Go gratuits disponibles dans votre compte Google.

Amazon Photos est l’une des meilleures alternatives dont vous disposez. Si vous êtes un client Amazon Prime, vous pouvez profiter d’un espace de stockage illimité pour vos photos, et vous avez désormais la possibilité d’obtenir 8 euros en cadeau uniquement pour l’utilisation du service.

Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, au-delà de bénéficier des avantages lors de vos achats (livraison rapide et gratuite par exemple), vous pouvez profiter de nombreux services que le géant du e-commerce met à votre disposition.

Comment obtenir un cadeau de 8 € pour l’utilisation d’Amazon Photos

L’un d’eux est Amazon Photos, un service de stockage de photos pleine résolution illimité inclus dans l’abonnement Amazon Prime. Par conséquent, vous n’avez rien d’autre à payer pour l’utiliser, il est donc une alternative gratuite à Google Photos pour vous.

Et pas seulement cela, mais aussi maintenant vous pouvez obtenir un cadeau gratuit de 8 euros pour vos achats si vous utilisez Amazon Photos. Pour ce faire, accédez d’abord à cette page et utilisez les liens que vous trouverez sur ce site Web pour télécharger l’application pour votre ordinateur ou pour votre mobile.

Vous êtes un client Amazon Prime ou envisagez-vous d’en devenir un, mais connaissez-vous vraiment tous les services que vous pouvez utiliser avec cet argent que vous payez chaque mois? Ici, vous les avez tous.

Ensuite, téléchargez vos photos manuellement ou activez l’option Enregistrer automatiquement pour que l’application effectue des copies de sauvegarde de vos photos et que vous puissiez libérer de l’espace sur votre mobile. Une fois que cela est fait, Dans les 7 jours, vous recevrez un email avec votre crédit de 8 euros pour effectuer des achats sur Amazon.

La promotion est uniquement disponible pour les utilisateurs qui se sont abonnés à Amazon Prime et ne sera pas valable pour les personnes qui bénéficient de la période d’essai gratuite. Une fois que vous avez reçu votre code promo de 8 euros, Vous pouvez l’utiliser jusqu’au 15 juin 2021 sur les produits et contenus numériques vendus par Amazon, à l’exclusion des produits vendus par des tiers, des contenus numériques tels que des livres électroniques ou des MP3 et des chèques-cadeaux.

