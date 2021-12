Google Photos met à jour l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes à temps pour les vacances

Avec les vacances qui approchent à grands pas, Google prend un moment pour mettre en évidence les dernières mises à jour et fonctionnalités arrivant sur l’application Google Photos, dont certaines ont commencé à être déployées sur les meilleurs téléphones Android avec la dernière fonctionnalité Android la semaine dernière.

L’une des mises à jour les plus notables concerne les photos cinématographiques qui ont été introduites à cette époque l’année dernière. Cette fonctionnalité donne aux images fixes plus de profondeur et de mouvement afin que les parties les plus importantes ressortent du spectateur.

Maintenant, Google les met à niveau afin que l’apprentissage automatique remplisse davantage l’arrière-plan du sujet. Cela devrait rendre le résultat final beaucoup plus net qu’auparavant et permettre plus de mouvement dans l’image. C’est sans aucun doute similaire à ce que Google utilise pour Magic Eraser, mais pas aussi dramatique.

Source : Google

Google met également en évidence son nouveau widget People & Pets qui a commencé à être déployé, mettant ceux que vous aimez le plus au premier plan sur votre écran d’accueil. Et avec la dernière modification apportée à Memories, Google Photos regroupe désormais les photos en fonction d’événements majeurs tels que les anniversaires et les vacances afin que vous puissiez les avoir dans un carrousel facilement visible.

Enfin, Google rappelle aux utilisateurs que non seulement ils peuvent visiter leurs souvenirs à partir d’écrans intelligents comme le Nest Hub (2e génération), mais qu’ils peuvent également modifier les personnes et les animaux de leurs souvenirs afin que Google Photos ne leur montre que les moments qu’ils souhaitent. voir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !