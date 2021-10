Encore une nouvelle fonctionnalité pour une application déjà emballée

Google Photos est une ressource incroyable pour garder un œil sur vos anciennes photos et Google continue de développer cet angle particulier de l’application. Le stockage gratuit et illimité a disparu, mais il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudriez toujours l’utiliser, même avec de nouvelles images comptant pour votre espace de stockage. Google Photos ajoute maintenant une fonctionnalité plutôt intéressante : un nouveau bouton « Plus comme ça » qui s’affiche lorsque vous affichez les détails d’une photo et qui fait exactement ce que vous attendez.

Cette fonctionnalité a été signalée pour la première fois par la chaîne russe Telegram Google News, et elle a en outre été corroborée par des personnes dans la section des commentaires de ce message, confirmant que cela est bien en cours de déploiement pour les utilisateurs. Nous l’avons également repéré sur l’un de nos téléphones Pixel. En appuyant sur le nouveau bouton, qui a été placé entre « Ajouter à l’album » et « Déplacer vers l’archive », numérisera l’image et recherchera d’autres similaires dans votre bibliothèque Google Photos. Cela peut être utile si vous recherchez une photo en particulier mais que vous n’avez réussi à en trouver qu’une qui lui ressemble un peu.

Galerie d’images (2 images)

Google Photos n’est pas étranger à ce type d’outil de découverte de l’IA. Entrer dans la section Recherche de l’application vous permet de rechercher des images à l’aide de filtres tels que l’âge, l’emplacement ou même le contenu de l’image. Il peut trier des images de parcs, d’écoles, de voitures, de nourriture, d’animaux… pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser. Tout cela consiste à ajouter un autre angle à la recherche de photos – au lieu de rechercher quelque chose de spécifique, vous pouvez simplement utiliser une autre image comme référence.

Malheureusement, il semble qu’il s’agisse d’un déploiement par étapes côté serveur. J’ai essayé d’installer la dernière version de Google Photos sur mon téléphone, mais je n’ai pas pu faire apparaître la nouvelle option. L’installation de la mise à jour la plus récente (5.64.0.405502726) ne peut cependant pas nuire à vos chances, je vous recommande donc de mettre à jour via le Google Play Store ou de télécharger l’APK. Il est également possible que les utilisateurs de Pixel exécutant Android 12 aient de meilleures chances d’obtenir cela en premier.

Diablo Immortal lance une version bêta uniquement pour Android avec sa fonctionnalité la plus demandée

Disponible en Australie et au Canada pour commencer

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (109 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright