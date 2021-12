Google Photos teste un nouveau workflow sophistiqué de multi-sélection et de partage

On dirait que c’est un changement côté serveur

Bien que l’utilisation de Google Photos ne soit plus totalement gratuite, c’est toujours la plate-forme de prédilection si vous souhaitez simplement sauvegarder vos images sans trop réfléchir à l’organisation. Parfois, vous devez toujours modifier manuellement votre bibliothèque, que ce soit pour supprimer les mauvais clichés, partager vos photos de vacances préférées ou pour ajouter des images à un album. C’est là qu’intervient le maintien de la sélection, et il semble que Google déploie actuellement une version bien améliorée du menu contextuel qui s’ouvre lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs images.

Nouveau look.

Comme nous l’avons remarqué dans l’une des dernières versions stables de Photos, 5.70.0.413477203, une nouvelle feuille inférieure qui glisse après la sélection des images permet d’accéder beaucoup plus facilement à toutes les options. Lorsque vous commencez à sélectionner des images, vous obtenez un accès convivial au partage via d’autres applications, à l’ajout à des albums, à la corbeille, à l’archivage, à la suppression de l’appareil (tout en conservant la sauvegarde dans le cloud), à la modification de l’emplacement et au déplacement d’une image vers le dossier verrouillé.

Regard précédent.

Lorsque vous tirez davantage sur la feuille du bas, vous obtenez une rangée de personnes souvent contactées auxquelles vous pouvez envoyer des images via Google Photos lui-même. Il existe également un carrousel d’albums récemment édités auxquels vous pouvez ajouter votre sélection en un seul clic.

La seule chose qui reste en haut de l’écran est un compteur vous indiquant le nombre d’images que vous avez sélectionnées et une option pour annuler la sélection. Le nouveau workflow permet également de choisir facilement toutes les images d’un jour (ou d’un mois, selon votre niveau de zoom) grâce à une nouvelle case à cocher à droite des titres de date. Auparavant, vous pouviez déjà appuyer longuement sur le titre pour sélectionner toutes les images à partir de cette date, mais la nouvelle case à cocher rend cette fonctionnalité beaucoup plus facile à découvrir.

Par rapport au workflow de sélection précédent, cette nouvelle expérience est une amélioration plus que bienvenue. L’ancienne version vous obligeait à atteindre le sommet pour travailler avec la sélection donnée, faisant du processus une épreuve à deux mains sur la plupart des téléphones les plus récents qui ont tendance à être équipés de grands et longs écrans.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu cette nouvelle interface que sur l’un de nos téléphones exécutant la version 5.70.0.413477203 de Photos installée. Nous n’avons pas eu de chance avec d’autres appareils, nous supposons donc qu’il s’agit d’un test limité pour le moment. Vous pouvez essayer de l’activer vous-même en forçant l’arrêt et le redémarrage de l’application Photos à partir de l’écran d’informations de l’application pour voir si cela fait quelque chose, mais rien ne garantit que cela vous aidera. Dans tous les cas, assurez-vous de toujours mettre à jour vers la dernière version pour avoir une chance de participer à des expériences comme celle-ci.

