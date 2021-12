Google Photos testerait une nouvelle fonctionnalité qui améliorerait la façon de partager des images | La technologie

Les Mountain Viewers préparent une nouvelle fonctionnalité pour Google Photos qui améliorerait grandement la façon dont les images sont envoyées entre les utilisateurs.

Google semble avoir une fournaise pleine de nouvelles pour Google Photos et, le fait est que l’application a récemment intégré de nouveaux widgets et fonctionnalités pour le rendre aussi intéressant que possible. Mais maintenant, il semble qu’il dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui, si elle atteint les appareils, serait des plus utiles.

Et, est-ce, malgré le fait que Google Photos n’est plus l’application qu’elle était il y a quelques années lorsque le stockage illimité était gratuit. C’est toujours l’une des applications les plus utilisées lorsqu’il s’agit de stocker des photos. En fait, à ce jour, il y a peu de rivaux qui peuvent emporter ce trône.

La fonctionnalité que Google testerait dans Google Photos serait développée pour faciliter l’envoi d’images. Et, est-ce que ce qui a été fait, c’est que la façon de sélectionner et de partager des photos serait améliorée. À ce jour, l’interface de Google Photos a peu changé, ce serait donc un changement majeur.

Ce qui a été vu dans la dernière version stable de l’application, c’est que, lors de la sélection d’un certain nombre de photos, la partie inférieure de l’application afficherait de nouvelles options. Ces nouvelles options faciliteraient les actions ultérieures une fois les photos sélectionnées.

En fait, vous pouvez soit les ajouter à un album directement à partir de cette nouvelle barre inférieure, soit les partager. Mais lorsqu’il s’agira de les partager, les utilisateurs avec lesquels nous interagissons le plus apparaîtront afin que nous puissions les leur envoyer le plus rapidement possible. Bien sûr, ce ne sont pas les seules options qui apparaissent.

L’application affiche également des options telles que le déplacement des photos vers le fichier ou leur suppression de l’appareil, ainsi que la possibilité de modifier l’emplacement des photos. Google semble être très sérieux au sujet de la mise à jour et de la mise en œuvre des fonctionnalités de son application photo la plus populaire.