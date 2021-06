Google Photos vole une partie des projecteurs d’Apple et apporte des fonctionnalités d’édition avancées à iOS

in

De nouvelles fonctionnalités de retouche photo et vidéo arrivent sur l’application Google Photos iOS. La mise à jour a été annoncée lundi sur la page d’assistance de Google.

La mise à jour apporte des fonctions avancées de retouche photo et vidéo qui n’étaient auparavant disponibles que sur les meilleurs téléphones Android. Cela inclut de nouveaux outils d’apprentissage automatique qui suggéreront des modifications à apporter à une image comme Enhance et Color Pop. Google indique que d’autres suggestions de modification viendront à l’avenir dans l’application iOS pour des types d’images supplémentaires.

Le nouvel éditeur vidéo atteint également l’application iOS. Cela apportera une multitude de nouvelles fonctionnalités d’édition telles que le rognage, la stabilisation, le recadrage et l’ajustement de divers attributs tels que le contraste, les hautes lumières, etc.

Ces nouvelles fonctionnalités atteignent Google Photos sur iPhone au moment où Apple annonce de nouvelles fonctionnalités pour Apple Photos dans iOS 15 lors de la keynote de la WWDC lundi. Ces nouvelles fonctionnalités incluent Live Text et la nouvelle section Shared with You, des améliorations aux souvenirs pour apporter une expérience cinématographique aux images. Ils ne sont pas sans rappeler certaines des fonctionnalités déjà présentes dans Google Photos.

La mise à jour devrait maintenant être déployée sur les appareils iOS, afin que les utilisateurs d’iPhone puissent être à l’affût. Certaines fonctionnalités de retouche photo sur Android nécessitent un abonnement Google One, ce qui est probablement également le cas sur iOS.

En attendant, nous pouvons vous expliquer comment trouver et utiliser les nouvelles fonctionnalités d’édition de Google Photos afin que vous puissiez vraiment faire ressortir vos images.

