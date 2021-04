Google Photos vous permet désormais d’ajouter des photos et des vidéos à vos albums sans avoir besoin de connexion | La technologie

La nouvelle version de Google Photos est livrée avec une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs attendaient, maintenant nous pouvons organiser nos photos dans des albums sans avoir besoin de connexion.

Google Photos a eu une lacune majeure pendant toutes ces années: nous ne pouvions pas télécharger de photos hors ligne. Cela peut sembler logique, hors ligne, il ne peut y avoir aucun téléchargement. Mais en réalité ce n’était rien de plus que une limitation lors de l’interaction avec l’application.

Plusieurs fois j’ai passé toute une matinée à prendre des photos et, sur le chemin du retour, j’ai pensé à les organiser dans différents dossiers pour maintenir l’ordre dans ma galerie. Mais j’ai été obligé de rejeter l’idée car lorsque je rentre chez moi et que je me connecte au WiFi, tous ces changements ne s’appliqueront pas.

Oui, maintenant les débits de données sont plus étendus et il est possible de télécharger des photos avec des données, mais je n’aime pas non plus avoir à consommer mes données dans quelque chose que je peux faire avec le WiFi.

La bonne chose est que cette situation est terminée, nous avons récemment vu la fonctionnalité de recherche de documents plus facilement. Maintenant ce que Google Photos a fait est de permettre à tous les changements que nous apportons d’être synchronisés sans avoir besoin d’une connexion.

Les modifications que vous pouvez apporter sont: créer un album, déplacer des photos d’un album à un autre, supprimer un album, ajouter aux favoris, archiver des photos et supprimer des photos. Allez, faites tout ce que vous faites avec Google Photos lorsque vous avez une connexion Internet.

Il n’y a aucun moyen d’activer cette fonctionnalité, c’est Google lui-même qui le fait. Ce qui est vrai c’est que dans la dernière version de Google Photos, cela fonctionne sans problème. Si vous souhaitez essayer, nous vous laissons un lien vers APKMirror pour télécharger l’application au cas où la dernière version n’apparaîtrait pas dans le Play Store.

Si vous n’êtes pas sur le point d’installer l’apk de la dernière version de Google Photos, ne désespérez pas. Cette fonctionnalité de Mountain View atteindra tout le monde progressivement.

Pour vérifier que vous l’avez, tout ce que vous avez à faire est de déconnecter le mobile du WiFi / data et d’essayer de créer un album dans Google Photos. Si cet album est conservé lorsque vous vous reconnectez à Internet, vous avez de la chance et vous avez activé cette fonctionnalité.