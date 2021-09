Google Photos vous permet désormais d’imprimer un nombre illimité de copies de vos clichés

in

Google Photos est peut-être l’un des moyens les plus populaires de stocker vos clichés numériques, mais il élargit également son offre de photos imprimées, y compris la possibilité de commander autant de copies physiques de vos clichés préférés que vous le souhaitez.

Auparavant, le service de livraison de Google Photos sélectionnait vos dix « meilleures » photos chaque mois (selon son algorithme d’IA) et vous les livrait pour 7 $ par mois. Mais vous pouvez maintenant décider des clichés que vous souhaitez imprimer dans l’application et en commander des copies illimitées, à partir de 0,18 $ par impression.

Comme auparavant, vous pouvez commander dans les formats 4x6in, 5x7in ou 8x10in, mais quatre nouveaux formats d’impression sont également proposés : 11x14in, 12x18in, 16x20in et 20x30in. Si vous avez besoin de vos clichés de toute urgence, vous pouvez également commander vos tirages pour un ramassage le jour même dans les magasins locaux, notamment Walmart, CVS et Walgreens.

Ces options d’impression plus larges ne sont pas les seuls nouveaux ajouts à Google Photos aux États-Unis. Il existe également de nouvelles options d’impression sur toile, qui, selon Google, sont “conçues de manière responsable avec des matériaux de qualité supérieure”. Au cours des prochaines semaines, il ajoutera six formats d’impression sur toile supplémentaires (8×10, 16×16, 20×30, 24×36, 30×40 et 36×36) à ses options, qui commencent à 19,99 $.

Tout cela s’ajoute aux options d’impression existantes de Google Photos, y compris les livres photo (qui commencent à 9,99 $ et sont disponibles en couverture souple et rigide) et la «série d’impression premium», qui était son service existant qui livrait dix photos sur papier. pour votre maison pour 6,99 $ par mois.

Ce dernier est l’offre la plus similaire à Google du groupe, étant donné qu’elle utilise des algorithmes pour suggérer vos meilleures photos du mois, mais ce n’est plus qu’une option dans ce qui est un menu d’options d’impression à croissance rapide du géant de la recherche.

Analyse : Google franchit une nouvelle étape dans les tirages photo

(Crédit image : Google)

Google est dans le jeu de l’impression photo depuis 2018, lorsqu’il a lancé son premier service de livre photo aux États-Unis. Mais ce n’est que l’année dernière qu’il a commencé à tester son « service d’impression Premium » alimenté par l’IA, avant de mettre fin au pilote le 30 juin 2020.

Ce service a redémarré en octobre 2020, et maintenant Google a montré qu’il était pleinement déterminé à nous fournir des copies physiques des instantanés numériques que nous avons stockés dans son service cloud.

Google Photos n’est pas le service d’impression photo le moins cher du marché, avec des produits comme Walmart et Snapfish qui reviennent souvent à moins de dix cents par impression. Mais il offre le facteur de commodité important de vous permettre d’imprimer directement à partir d’une application où de nombreuses personnes sauvegardent leurs clichés téléphoniques.

Bien que nous n’ayons pas encore testé son service d’impression Premium, celui-ci offre également le type d’intelligence de Google que vous ne trouverez pas dans les services d’impression photo plus traditionnels. Il existe d’autres domaines dans lesquels Google pourrait se développer, notamment les impressions sur métal et les impressions sur bois, mais sa nouvelle gamme est certainement un bon début pour la plupart des utilisateurs non professionnels.

Le fait qu’il rejoindra ou non le cimetière “Killed by Google” des services abandonnés dépend beaucoup de la popularité de ces nouveaux services d’impression.