Google Pixel 5, 4a et 4a 5G à leurs prix les plus bas au Royaume-Uni sur Amazon

Google a lancé sa gamme de smartphones Pixel la plus solide en 2020, et maintenant tous les trois sont disponibles à leurs prix les plus bas via la vente de printemps d’Amazon UK. L’accord comprend le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5, avec des économies allant jusqu’à 20% sur le prix catalogue. Le prix des pixels de Google n’est pas souvent réduit, c’est donc le moment idéal pour profiter de l’une des meilleures offres Pixel.

Google Pixel 4a | 50 € de réduction



Le Pixel 4a est l’un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix de l’année dernière, et l’offre de réduction de 50 £ d’Amazon le rend plus abordable que jamais. Vous ne trouverez pas d’autre téléphone avec un meilleur appareil photo ou une durée de vie du support logiciel plus longue à ce prix.

299 £ sur Amazon UK

Google Pixel 4a 5G | 100 € de réduction



Le Pixel 4a 5G est disponible pour 100 £ de réduction sur le prix catalogue, soit une économie de 20%. Il est assez proche du Pixel 5 en termes de spécifications et de puissance brute, avec un écran plus grand, une configuration à double caméra ultra-large, une batterie plus grande et, bien sûr, une connectivité 5G.

£ 399 chez Amazon UK

Google Pixel 5 | 70 € de remise



Le Pixel 5 est le téléphone phare actuel de Google, doté d’un monocoque en métal, d’une charge sans fil et d’un écran 90 Hz plus rapide. Il est maintenant disponible sur Amazon pour 529 £, ce qui vous permet d’économiser 70 £ sur le prix catalogue.

£ 529 chez Amazon UK

Le Google Pixel 4a vous offre efficacement tous les éléments essentiels du Pixel 5, plus cher, avec un écran de 5,8 pouces et une caméra principale équivalente avec traitement HDR + et capacités Night Sight. Pour la plupart des gens, c’est une charge matérielle solide pour la plupart des choses que vous allez faire sur un smartphone. Et les fans de petits combinés apprécieront le facteur de forme plus compact et à une main. Le 4a 5G accélère les choses avec un processeur Snapdragon 765G amélioré, deux caméras et une prise en charge des réseaux de nouvelle génération. Et le Pixel 5 de premier plan ajoute des fonctionnalités premium supplémentaires telles qu’un boîtier à base de métal, une charge sans fil et une résistance IP68 à l’eau et à la poussière.

Ce qui rend les trois pixels spéciaux, c’est le logiciel et les fonctionnalités intelligentes de Google, avec une intégration étroite avec les applications et les services Google comme l’Assistant Google. Une gamme de services intelligents exécutent également l’arrière-plan sur les téléphones Pixel, comme Lecture en cours pour identifier la musique lorsque vous êtes en déplacement, et la transcription en direct sur appareil alimentée par l’IA pour tout audio sur le téléphone.

Bien que nous nous attendions à voir le Pixel 5a cet été, il est peu probable que le prix soit aussi compétitif que les modèles actuels le sont actuellement. Et, étant des pixels, tous sont pris en charge avec la plate-forme Android et les mises à jour de sécurité jusqu’en 2023.

