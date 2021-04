Google Pixel 5a 5G recevra une version limitée aux États-Unis et au Japon plus tard cette année, annulée dans d’autres régions

La production du Google Pixel 5a 5G serait affectée par la pénurie mondiale de puces. Le prochain smartphone de milieu de gamme, qui devait être lancé lors de la conférence des développeurs Google I / O de cette année aux côtés des rumeurs Pixel Buds A, sortira plus tard cette année pour s’aligner sur le moment où “le téléphone de la série A de l’année dernière a été introduit”, selon Google. Dans la déclaration, Google a également confirmé le nom complet du téléphone, le Pixel 5a 5G.

Auparavant, Android Central avait corroboré une fuite de Jon Prosser sur la possible annulation du téléphone, qui s’est avérée incorrecte. Selon deux sources proches du dossier, Android Central en est venu à croire que le Google Pixel 5a avait été annulé dans son intégralité. Après la publication, Google a confirmé à 9to5Google, puis plus tard à Android Central, que le téléphone n’a pas été annulé, mais sera limité au marché américain et japonais, avec un ou deux autres marchés susceptibles de voir une version plus tard. Voici la déclaration complète de Google:

Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de l’introduction du téléphone de la série A de l’année dernière.

Android Central regrette l’erreur, mais s’en tient à son rapport initial selon lequel le Pixel 5a 5G est annulé dans la majorité des pays dans lesquels il était initialement prévu de sortir. Le Pixel 4a 5G, qui présente des similitudes majeures avec le Pixel 5a 5G, y compris la même puce Qualcomm Snapdragon 765G qui est actuellement si rare, est sorti en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni et au Royaume-Uni. aux États-Unis, selon la page de disponibilité des appareils de Google. Une réduction à seulement deux pays, même s’ils représentent une part importante des ventes de la ligne Pixel, est un changement de stratégie que Google n’a pas entrepris à la légère.

La pénurie mondiale de puces pose également des problèmes aux fabricants de smartphones au-delà de Google, avec des informations selon lesquelles elle affecte également la production de smartphones de Samsung. Sans parler de la façon dont cela affecte la production de la PS5.

Le Google Pixel 5a 5G devrait être l’un des meilleurs téléphones Android bon marché de cette année. Cependant, des sources indiquent à Android Central que les ingénieurs de Google continueront de se concentrer sur le Google Pixel 4a 5G pour les tests logiciels, et qu’il sera probablement au centre d’une grande partie des ventes mondiales de smartphones de milieu de gamme de Google, où il continuera à être vendu sur les marchés. qui ne stockera pas le Pixel 5a 5G.

Cela jette sans aucun doute les plans matériels de Google pour une boucle. Étant donné que la société travaillerait sur sa propre puce interne pour le Google Pixel 6, la société souhaite probablement y consacrer davantage de ressources.

