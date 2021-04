Google Pixel 5a: Actualités, fuites, sortie, spécifications et rumeurs!

Bien qu’il ait peut-être fallu plus de temps pour sortir que nous l’avions initialement espéré, le Pixel 4a de l’année dernière s’est avéré être l’un des meilleurs téléphones Android de 2020. Entre son écran OLED, ses performances fiables, ses appareils photo incroyables et son prix demandé de 349 $, c’est un téléphone qui reste une valeur tueur ici en 2021.

Aussi bon que le Pixel 4a continue d’être, il est temps de commencer à regarder vers l’avenir – en particulier, le Google Pixel 5a. Que vous soyez intéressé par les dernières rumeurs de spécifications, que vous souhaitiez voir des fuites de conception ou toute autre chose, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain Pixel de Google!

Google Pixel 5a:

Prix ​​de Google Pixel 5a

Source: Steve Hemmerstoffer / Voix

L’un des principaux arguments de vente du Pixel 4a était son prix, et avec le Pixel 5a, nous nous attendons à ce que Google s’engage à le rendre aussi abordable que possible. Le Pixel 3a a fait ses débuts en 2019 avec un PDSF de 399 $, et un an plus tard, le 4a est entré en scène avec un prix encore moins cher de 349 $. Avec le Pixel 5a, Google a quelques options.

D’une part, Google pourrait essayer de baisser encore plus le prix – peut-être jusqu’à 299 $. Une autre réduction de prix de 50 $ signifierait très peu de mises à niveau d’une année sur l’autre par rapport au Pixel 4a, mais si Google est capable de conserver cette expérience de base du Pixel tout en rendant le 5a encore plus accessible, cela pourrait être énorme pour l’entreprise.

Une autre option consiste à rester au prix de 349 $ pendant une autre année tout en offrant des améliorations subtiles lorsque cela est possible. Comme vous pouvez le voir dans les rendus divulgués tout au long de cet article, il semble déjà que Google proposera deux caméras arrière sur le Pixel 5a où le 4a n’en avait qu’une.

Rester à 349 $ semble plus probable, mais à ce stade, il s’agit simplement d’attendre et de voir jusqu’à ce que nous entendions autre chose.

Disponibilité de Google Pixel 5a

Source: Steve Hemmerstoffer / Voix

En plus du prix, une autre grande question concernant le Pixel 5a est de savoir quand nous pourrons l’acheter. Le Pixel 3a a été dévoilé le 7 mai 2019, à Google I / O, et après des mois de retards, le Pixel 4a a été officiellement annoncé le 3 août 2020.

Nous avons d’abord pensé que le Pixel 5a reviendrait à la fenêtre de sortie de mai, mais Google a précisé que le téléphone serait lancé à peu près au même moment que le Pixel 4a l’année dernière, nous envisageons donc le lancement des ventes en août.

Mais le plus gros problème concerne la disponibilité: Google a confirmé que le Pixel 5a sera limité aux États-Unis et au Japon, le téléphone ne se dirigeant pas vers d’autres marchés mondiaux. La pénurie mondiale de puces a affecté directement Google et, bien que le Pixel 5a soit lancé plus tard cette année, sa disponibilité sera beaucoup plus limitée que ses prédécesseurs.

Conception de Google Pixel 5a

Source: Steve Hemmerstoffer / Voix

Voici où les choses commencent à devenir intéressantes. Nous avons vu notre premier rendu du Pixel 5a le 22 février 2021 – et comme vous pouvez le voir – il ressemble beaucoup au Pixel 4a 5G. En fait, cela semble à peu près identique.

Tout comme le 4a 5G, ce rendu du Pixel 5a comprend un écran de 6,2 pouces avec une découpe perforée, deux caméras arrière et un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Nous avons également le même design d’appareil photo, ce qui semble être une construction en plastique et un autre travail de peinture noire ennuyeux.

La réutilisation du matériel du Pixel 4a 5G rendrait la production du Pixel 5a beaucoup moins coûteuse pour Google, et si c’est ce qui se passe ici, un prix inférieur n’est peut-être pas hors de question. Cela aurait certainement été bien d’avoir une différence visuelle entre le 5a et son prédécesseur, mais il ne semble pas que cela se produise cette année.

Spécifications du Google Pixel 5a

Source: Steve Hemmerstoffer / Voix

Nous avons parlé du prix, de la disponibilité et du design du Pixel 5a – mais qu’en est-il de ses spécifications? Bien que nous n’ayons pas encore reçu beaucoup d’informations, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous attendre et spéculer.

Cette fuite de rendu du Pixel 5a a également révélé quelques petites spécifications, suggérant que le téléphone aura un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD + et une prise casque de 3,5 mm. En dehors de cela, le reste dépend de l’imagination.

De notre côté, nous pensons qu’il est assez probable que le Pixel 5a comportera quelque chose dans la série Snapdragon 700 pour son chipset. Le Snapdragon 750G serait une belle mise à niveau par rapport au chipset Snapdragon 730G du Pixel 4a, ce qui permettrait également une connectivité 5G.

Nous pouvons également probablement nous attendre à une autre année de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour l’affichage. Ce serait incroyable de voir Google passer à 90 Hz pour le Pixel 5a, mais pour le moment, rien n’indique que cela se produise.

En ce qui concerne la situation de la caméra, ce sera probablement exactement la même configuration que celle des Pixel 4a 5G et Pixel 5 – cela signifie une caméra principale de 12,2 MP et un capteur ultra-large de 16 MP.

FAQ sur le Google Pixel 5a

Source: Android Central

Y aura-t-il un Pixel 5a XL?

Bien que nous n’ayons rien entendu à propos d’un Pixel 5a XL, la taille de l’écran de 6,2 pouces du Pixel 5a standard signifie qu’il sera considérablement plus grand que le modèle de l’année dernière. L’écran de 5,8 pouces du Pixel 4a en faisait une option vraiment convaincante pour les fans de téléphones plus petits, donc monter jusqu’à 6,2 pouces fera toute la différence.

Le Pixel 5a sera-t-il compatible avec la 5G?

Si nous devions deviner, nous dirions que la 5G est une fonctionnalité probable pour le Pixel 5a. Nous avons vu de nombreux autres fabricants sortir des combinés économiques qui permettent la connectivité 5G, et si Google veut être pris au sérieux par les opérateurs et les consommateurs, la 5G est un must, même pour son téléphone le plus abordable de l’année.

