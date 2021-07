Google Pixel 5a atteint la FCC, signalant un lancement imminent

Robert Triggs / Autorité Android

Un téléphone qui est sans aucun doute le Google Pixel 5a vient de débarquer à la FCC. Fait intéressant, le téléphone a trois numéros de modèle, ce qui indique qu’il pourrait atterrir dans plus de pays que les deux précédemment confirmés. Comme d’habitude, une liste publique de la FCC indique presque toujours une date de lancement imminente.

Bien que Google ait confirmé que son prochain smartphone de la série A était absolument en route, le moulin à rumeurs a été assez silencieux à ce sujet récemment. Bien que nous ayons vu des fuites de rendu et que nous puissions en déduire certaines spécifications, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles au cours des dernières semaines concernant le Google Pixel 5a.

Cependant, le téléphone vient de faire une apparition à la FCC (h/t Android Police). Eh bien, pour être clair, un téléphone de marque Google sans nom vient de passer par la FCC. Mais à en juger par les informations de la FCC, il est pratiquement certain qu’il s’agit du Pixel 5a.

Parfois, les listes FCC peuvent donner des indices liés aux spécifications du téléphone. Cette fois-ci, cependant, l’information la plus intéressante est le fait que le Pixel 5a semble avoir trois numéros de modèle : G1F8F, GR0M2 et G4S1M. Le modèle G1F8F est presque certainement celui des États-Unis, qui comprend les bandes LTE pour la plupart des opérateurs ainsi que les bandes Sub6 5G. Il n’y a pas de mmWave à bord, mais c’est normal pour un appareil économique.

Les deux autres modèles — GR0M2 et G4S1M — semblent être des variantes internationales. C’est étrange, cependant, car Google a déclaré que le Pixel 5a n’atterrirait qu’aux États-Unis et au Japon. Si tel est le cas, alors pourquoi faudrait-il deux modèles non américains ? Il est possible qu’il y ait un troisième pays de lancement que nous ne connaissons pas encore. Si tel est le cas, Google pourrait simplement garder cette information pour le moment. À l’inverse, la société pourrait simplement obtenir l’approbation d’un troisième modèle sans avoir l’intention de le publier.

Le Google Pixel 5a sera probablement une variation subtile du Pixel 4a 5G, mais sans prise en charge mmWave. Dans cet esprit, il sera probablement moins cher que le Pixel 4a 5G et le remplacera probablement ainsi que le Pixel 4a vanille en tant que Pixel actif soucieux du budget.

Avec cette liste et les affirmations précédentes de Google, nous devrions voir ce téléphone lancé en août à un moment donné.