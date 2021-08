Google Pixel 5a avec 5G et une grosse batterie est sorti mais pourrait ne pas venir en Inde

Après de nombreuses rumeurs et fuites, le Google Pixel 5a a été dévoilé. Bien que contrairement à la plupart des lancements, le Pixel 5a a été introduit sans trop de buzz. Même le semi-dévoilement du Pixel 6 a créé plus de buzz que le lancement de ce nouveau Pixel 5a abordable.

Du point de vue du design, Google n’a pas voulu faire d’efforts. En conséquence, le Pixel 5a peut être qualifié d’ennuyeux par rapport à la gamme Pixel 6, il ne semble pas non plus différent de son prédécesseur. Bien que le téléphone ait un écran légèrement plus grand et des composants internes améliorés, il se comparera au Nord 2 de OnePlus ou aux produits phares abordables de Samsung et Apple.

En ce qui concerne les composants internes, le téléphone est livré avec un processeur Snapdragon 765G avec connectivité 5G et est livré avec un module de sécurité Titan M pour sécuriser les données sur l’appareil. Comme son prédécesseur, le Pixel 5a est proposé dans une seule option de stockage et de mémoire de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le téléphone fonctionne sous Android 11 prêt à l’emploi et, selon la promesse de Google, il bénéficiera de mises à jour pendant au moins trois ans. Cependant, ses frères et sœurs premium et phares, en revanche, auront une durée de vie bien plus longue grâce à 5 ans de mises à jour.

Avec une taille d’écran de 6,34 pouces, le Pixel 5a est le plus grand appareil Pixel actuellement disponible sur le marché. Bien que cela changera une fois la gamme Pixel 6 arrivée. L’écran est un OLED 1080p avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Sur le plan optique, le Pixel 5a a une meilleure configuration de caméra que le Pixel 4a et est livré avec un appareil photo principal de 12MP, un ultra-large de 16MP et un appareil photo selfie de 8MP. Il existe une batterie de 4680 mAh qui prend en charge la charge rapide de 18 W.

Prix ​​et disponibilité du Pixel 5a

Comme mentionné ci-dessus, le Pixel 5a n’est lancé que sur des marchés limités pour le moment. Ce sont – les États-Unis et le Japon et la pénurie actuelle de chipsets pourrait être une raison derrière cette décision.

Il n’y a aucun mot sur sa disponibilité en Inde. En termes de prix, le Pixel 5a a été introduit à 449 USD, ce qui correspond à peu près à Rs. 33 000.

Bien qu’il s’agisse d’une conversion directe et qu’il puisse y avoir des taxes supplémentaires, le prix de base est similaire au prix de détail du Pixel 4a en Inde. Avec les mises à niveau du Pixel 5a par rapport à son prédécesseur, une légère augmentation de la vente au détail, le cas échéant, aura du sens.

Opinion : L’Inde est un marché trop important pour être ignoré

Après avoir introduit tous les téléphones Pixel en Inde à temps, la société a décidé d’ignorer les téléphones phares Pixel les plus coûteux pour l’Inde et a plutôt introduit les variantes abordables – Pixel 4a l’année dernière. Couplé à des prix agressifs et à d’autres avantages Pixel, le Pixel 4a a été bien reçu, cependant, son offre était limitée et le téléphone n’était pas facilement disponible à l’achat.

Cela aurait pu nuire aux chiffres, cependant, des rapports suggèrent que Google gardait un œil à ce sujet. Un rapport d’ET a suggéré que la société prévoyait non seulement d’obtenir plus d’unités pour le prochain appareil qu’elle lancerait, mais qu’elle déclarait que Google considérait l’Inde comme un marché clé et qu’elle prévoyait de doubler son objectif.

Bien que la société ne souhaitait pas lancer des téléphones compatibles 5G dans le pays en raison du réseau inexistant et des coûts supplémentaires qui dépassent l’objectif de Google d’offrir des téléphones Pixel abordables.

Bien que la partie des coûts supplémentaires soit valable, cela pourrait également signifier que le Pixel 5a, comme le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, ne viendra jamais en Inde. Et comme la série Pixel 6 sera une gamme phare, Google pourrait également décider de ne pas l’amener en Inde. TechRadar India a contacté l’agence de représentation de Google et la réponse que nous avons obtenue à notre question concernant le lancement du Pixel 5a en Inde est la suivante : “Il n’a pas été lancé en Inde et il n’y a pas encore de mise à jour.”

Ne pas lancer le 5a en Inde pourrait s’avérer coûteux pour Google, car cela ne fera que donner l’impression aux utilisateurs que l’entreprise n’est pas sérieuse à propos de l’Inde en tant que marché. Cela obligera également les utilisateurs à faire des compromis sur leur expérience en achetant un appareil vieux d’un an alors que le marché est inondé d’une pléthore de téléphones d’équipementiers chinois avec un matériel de qualité supérieure et des prix agressifs.

Et sur un marché où les marques mettent à jour leurs produits phares en trois mois, ne pas mettre à jour sa gamme pendant deux ans pourrait être considéré comme une décision parfaite pour disparaître de la vue et de l’esprit.

