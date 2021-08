Google Pixel 5a : Chaud ou pas ? (Sondage)

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Google Pixel 5a est enfin officiel et se positionne comme un successeur moins cher du Pixel 4a 5G plutôt qu’un suivi du Pixel 4a doté de la 4G. Google a adopté une approche similaire avec le Pixel 4a l’année dernière, offrant une réduction de prix de 50 $ par rapport au Pixel 3a.

Le nouveau milieu de gamme est-il un appareil brûlant ou pensez-vous que Google a marqué un but contre son camp ? Vous pouvez voter dans notre sondage ci-dessous et laisser un commentaire si vous en avez plus en tête.

Le Pixel 5a commence à 449 $ et partage de nombreux points communs avec le Pixel 4a 5G, pour le meilleur ou pour le pire. Nous avons le même chipset Snapdragon 765G, ce double système de caméra arrière (12MP principal, 16MP ultra-large) et un écran OLED 60Hz similaire. Donc, vous ne voyez pas une énorme mise à niveau à première vue.

Cependant, le nouveau téléphone contient quelques mises à niveau bienvenues dans d’autres catégories. Il y a une batterie de 4 680 mAh qui est une mise à niveau massive par rapport au Pixel 4a 5G et Pixel 5 (bien qu’avec une charge de 18 W et pas de charge sans fil), et un indice IP67 pour une bien meilleure durabilité. Vous obtenez également un dos en métal, qui semble être le matériau de choix pour de nombreux lecteurs. Ajoutez la réduction de prix par rapport à son prédécesseur et vous obtenez un package assez solide.

Que pensez-vous du Pixel 5a en conséquence ? Faites entendre votre voix dans notre sondage ci-dessus et lisez notre avis complet sur le Pixel 5a pour encore plus de détails.