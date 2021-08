Google Pixel 5a contre Pixel 5 : quelle est la différence ?

Meilleure batterie et valeur

Le Pixel 5a est un téléphone prêt à partir pour un week-end sans chargeur ou un marathon Reddit et lecture toute la journée, regroupant les mêmes performances du Pixel 5 dans un package beaucoup plus abordable. Ce sera le meilleur téléphone milieu de gamme de 2021 – du moins aux États-Unis et au Japon.

Mêmes processeur/spécifications que le Pixel 5 Mêmes appareils photo solides Prix inférieur Durée de vie de la batterie beaucoup plus longue A enfin une résistance à l’eau

Uniquement disponible aux États-Unis et au Japon Pas de recharge sans fil

Le Pixel de l’année dernière est plus facile à utiliser à une main et prend en charge une charge sans fil plus rapide que les derniers téléphones de Samsung, mais qui veut payer les prix 2021 pour un téléphone 2020 ? Eh bien, au moins le Pixel 5 est largement disponible (pour l’instant).

Écran et profil plus petits Prise en charge des mmWave Charge sans fil 15 W Disponible dans plus de pays

Beaucoup plus cher Sur le point d’être remplacé par le Pixel 6 Durée de vie moyenne de la batterie

Le Pixel 5a est là, et maintenant qu’il est arrivé, le Pixel 4a 5G n’est plus disponible – sur les deux marchés sur lesquels le Pixel 5a est lancé, de toute façon. Cependant, je ne sais pas pourquoi le Pixel 5 ne disparaît pas immédiatement non plus. Alors qu’au début, ce match peut sembler être un cas classique de valeur moyenne par rapport aux fonctionnalités premium, le Pixel 5a possède en fait deux des trois caractéristiques qui distinguaient le Pixel 5 du Pixel 4a 5G l’année dernière.

Si vous envisagez de mettre un Pixel 5 en vente avant que le Pixel 6 ne le remplace, voici pourquoi vous devriez arrêter ce que vous faites et acheter le Pixel 5a à la place.

Google Pixel 5a vs Pixel 5 : la taille, la batterie et la charge sans fil sont les seules vraies différences

Source : Ara Waggoner / Android Central

Lorsque le Pixel 5 a été lancé l’automne dernier aux côtés du Pixel 4a 5G – avec lequel il partageait presque toutes les spécifications – il pouvait au moins se distinguer de l’appareil plus grand et moins haut de gamme avec chargement sans fil, résistance à l’eau et conception monocoque en aluminium qui l’accompagnait. délicieux Sorta Sauge verte. Avec un écart de 100 $ à 200 $, il était plus facile de recommander le Pixel 5 pour un téléphone plus convivial, capable de résister aux jours de pluie et doté d’un écran net à 90 Hz.

Malheureusement, le Pixel 5a a acquis une résistance à l’eau aux côtés de sa batterie beaucoup plus puissante, ce qui signifie que parmi cette mer de mêmes spécifications ci-dessous, il y a beaucoup moins pour le Pixel 5 à utiliser pour justifier son prix.

Google Pixel 5a Google Pixel 5 Système d’exploitation Android 11 Android 11 Écran 6,34 pouces 60 Hz OLED

2400x1080px (20:9)

HDR, Gorilla Glass 3 6 pouces 90 Hz OLED

2340x1080px (19,5:9)

Jeu de puces Gorilla Glass 6 Qualcomm Snapdragon 765G

1×2.4GHz A76

1×2,2 GHz A76

6 x 1,8 GHz A55

Adreno 620 Qualcomm Snapdragon 765G

1×2.4GHz A76

1×2,2 GHz A76

6 x 1,8 GHz A55

Adreno 620 RAM 6 Go 8 Go Stockage 128 Go 128 Go Emplacement MicroSD ❌ ❌ Caméra arrière 1 12.2MP, f/1.7

Stabilisation optique et électronique de l’image

Autofocus à deux phases de pixels

4K à 60 ips, 1080p à 240 ips 12.2MP, f/1.7

Stabilisation optique et électronique de l’image

Autofocus à deux phases de pixels

4K à 60 ips, 1080p à 240 ips Caméra arrière 2 16MP, f/2,2

Objectif ultra-large

Champ de vision de 117 degrés 16MP, f/2.2

Objectif ultra-large

Champ de vision de 117 degrés Caméra frontale 8MP, f/2.0

Objectif à focale fixe

Champ de vision de 83 degrés 8MP, f/2.0

Objectif à focale fixe

Champ de vision de 83 degrés Connectivité Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS Wi-Fi 5 (802.11ax)

Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS 5G Sub-6 : N1, 2, 5, 12, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78

mmWave : ❌ Sub-6 : N1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78

mmWave : N258, 260, 261 Prise audio 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo Son stéréo Batterie 4 680 mAh

Charge filaire 18W 3,885mAh

Charge filaire 18W

Charge sans fil 15W

Charge sans fil inversée 5w Résistance à l’eau IP67 IP68 Sécurité Pixel arrière Empreinte

Module de sécurité Titan M Impression Pixel Arrière

Module de sécurité Titan M Dimensions 156,2×73,1×8,8mm

183g 144,7 x 70,4 x 8 mm

151g Couleurs Principalement Noir Juste Noir

Sorta Sauge

Source : Hayato Huseman / Android Central Il s’agit du Pixel 4a 5G avec le Pixel 5, mais la comparaison de taille convient toujours parfaitement.

Si vous êtes fan de petits téléphones, le Pixel 5 pourrait vous séduire, mais le Pixel 5a offre les mêmes performances. (OK, les joueurs apprécieront peut-être ces 2 Go de RAM supplémentaires.) Même si l’écran du Pixel 5a n’est que de 60 Hz, il est toujours facile à lire à l’extérieur et vous pourrez le garder beaucoup plus longtemps avant d’avoir besoin de trouver un chargeur.

Le Pixel 5a en vaut la peine pour la batterie seule.

J’ai en moyenne plus de sept heures de temps d’écran par charge sur le Pixel 5a, ce qui durera entre 36 et 48 heures pour un utilisateur normal. J’ai passé 11 heures à l’écran avec un cycle de deux jours avec une seule batterie, et j’aurais probablement pu avoir encore une demi-heure si je n’avais pas branché à 5% parce que je voulais enfin aller me coucher. La recharge sans fil aurait été bien, mais avec des chiffres comme ceux-ci, je peux pardonner son absence.

Le Pixel 5a est également le premier Pixel de la série a à être résistant à l’eau, ce qui le rapproche un peu plus de l’un des téléphones Android les plus abordables du marché. Vous bénéficiez également d’une résistance à l’eau avec le Pixel 5, mais il est encore plus en retard grâce à son prix élevé.

Source : Ara Waggoner / Android Central

La seule vraie raison de choisir le Pixel 5 plutôt que le Pixel 5a dépend de la disponibilité : le Pixel 5a n’est lancé qu’aux États-Unis et au Japon. Sur tous les autres marchés où les pixels se vendent actuellement, vous êtes toujours coincé avec le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 – au moins jusqu’à ce que le Pixel 6 arrive cet automne.

La résistance à l’eau et la batterie de plusieurs jours en font un gagnant facile.

Même si le Pixel 5a n’avait pas le double de la durée de vie de la batterie du Pixel 5, il a toujours la même puissance, les mêmes appareils photo et la même durée de vie pour 250 $ de moins. Son seul talon d’Achille est qu’il n’est pas disponible dans la plupart des pays

Prêt à entrer dans l’histoire

Si vous vivez dans un marché où le Pixel 5a n’est pas disponible et que vous n’êtes pas prêt à débourser 1 000 $ ou plus pour le Pixel 6, le Pixel 5 vous offrira une expérience décente dans un joli châssis compact. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit disponible plus longtemps.

