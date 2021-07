Google Pixel 5a : Toutes les rumeurs crédibles (9 juillet)

Robert Triggs / Autorité Android

Mis à jour, le 9 juillet 2021 (16h00 HE) : Nous avons mis à jour cet article avec des informations glanées sur le Google Pixel 5a en passant par la FCC. Lisez la suite pour en savoir plus !

Article original: L’année dernière, le Google Pixel 4a et son grand frère, le Google Pixel 4a 5G, sont devenus deux de nos cinq meilleurs smartphones de 2020. Alors que le modèle vanille n’a pas remporté la couronne globale, il a certainement pris la couronne pour la valeur. Maintenant, en 2021, tous les regards sont tournés vers le suivi, officiellement connu sous le nom de Google Pixel 5a 5G.

Nous nous attendons à ce que cette nouvelle entrée dans la série “a” s’intègre dans le même moule que les modèles précédents. Cela signifie qu’il devrait avoir un système de caméra similaire au Pixel 5 et devrait être très bon marché.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations officielles et les rumeurs crédibles que nous avons jusqu’à présent sur le Google Pixel 5a. Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris afin de rester au courant, car nous ajouterons de nouvelles rumeurs ici au fur et à mesure qu’elles atterriront !

Nom et date de sortie

Le 9 avril, Google a officiellement confirmé que le nom de son prochain téléphone de la série “a” serait le Google Pixel 5a 5G. Ce n’est pas trop surprenant car Google s’en tient strictement à son système de numérotation depuis le lancement du tout premier Pixel en 2016.

La date de sortie du téléphone est beaucoup plus ambiguë. Le premier téléphone de la série “a” – le Google Pixel 3a – a été abandonné en mai 2019. Nous nous attendions à ce que le suivi de ce téléphone atterrisse en mai 2020. Cependant, cela ne s’est pas produit. Cela est très probablement dû à la pandémie de COVID-19, qui à ce stade rendait les affaires difficiles pour à peu près toutes les industries.

Finalement, le Pixel 4a a atterri en août 2020. Avec une telle disparité entre ces deux dates de lancement, il est difficile de déterminer quand le Google Pixel 5a pourrait être lancé. Le seul indice que nous ayons est que Google dit qu’il serait lancé “plus tard cette année” et “annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de l’année dernière”. Cela pourrait donc signifier août 2021 ou légèrement avant ou légèrement après.

Plus récemment, un téléphone qui est presque certainement le Pixel 5a est passé par la FCC. C’est généralement un signe qu’un lancement est imminent, donc une date d’août est toujours notre meilleur pari.

Google Pixel 5a : conception

Grâce au leaker fréquent et fiable Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler le Google Pixel 5a. Selon les rendus divulgués, le Pixel 5a pourrait être un quasi-clone du Pixel 4a 5G.

Les rendus montrent un téléphone qui comporte les mêmes éléments de conception que le Pixel 4a 5G, y compris une caméra arrière à double objectif. Si cela se produisait, ce serait une belle mise à niveau par rapport aux Pixel 4a et Pixel 3a, qui n’avaient tous deux que des caméras arrière à objectif unique. Il est également agréable de voir que le port 3,5 mm ne semble aller nulle part.

La seule chose que nous pouvons conclure, cependant, est que le système de caméra du Pixel 5a sera presque certainement meilleur que celui du Pixel 4a simplement en raison de la présence de cet objectif secondaire. Cela seul pourrait être une raison suffisante pour que les propriétaires de Pixel 4a se mettent à niveau, sans parler des propriétaires de Pixel 3a.

Google Pixel 5a : Spécifications

Comme mentionné précédemment, le nom officiel du prochain appareil “a” de Google est le Google Pixel 5a 5G. L’inclusion de la 5G ici remet en question les spécifications internes du téléphone. Après tout, si Google rend le Pixel 5a trop similaire en termes de spécifications et de fonctionnalités au Pixel 4a 5G, à quoi sert le Pixel 4a 5G existant ?

Ce dilemme devient plus extrême lorsque vous tenez compte d’une rumeur selon laquelle le Pixel 5a pourrait avoir le même processeur qui alimente le Pixel 4a 5G et, par la suite, le Pixel 5.

Si le Google Pixel 5a ressemble au Pixel 4a 5G, cela signifie-t-il qu’il aura également les mêmes spécifications ?

Si le téléphone ressemble au Pixel 4a 5G et a même le même processeur, comment Google va-t-il faire en sorte qu’il ne s’agisse pas seulement d’un Pixel 4a 5G avec un nom différent ? Une théorie est que Google supprimerait le support mmWave du Pixel 5a, ce qui réduirait les coûts. Quelques autres raccourcis comme celui-ci pourraient faire baisser le prix suffisamment.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à ce que le Google Pixel 5a n’ait pas de spécifications inférieures à celles de son prédécesseur. Cela signifie qu’il devrait avoir au moins 128 Go de stockage interne, au moins 6 Go de RAM, un écran 1080p ou mieux, une charge filaire de 18 W ou mieux, etc. Il est très peu probable qu’une charge sans fil ou qu’une cote IP soient dans les cartes. Il est également peu probable qu’il ait un affichage à taux de rafraîchissement élevé, car Google semble l’exclure de la série “a”.

Prix ​​et disponibilité

Google nous a impressionnés l’année dernière en annonçant que le Pixel 4a serait en réalité 50 $ moins cher que son prédécesseur. Compte tenu de la multitude de mises à niveau proposées par le Pixel 4a par rapport au Pixel 3a, c’était une véritable aubaine.

Il est très peu probable que cela se reproduise cette année. Bien que nous n’ayons pas encore de rumeurs solides sur les prix, nous ne pouvons pas imaginer que Google baisse le prix du Google Pixel 5a encore plus bas que les 349 $ du Pixel 4a. Si quoi que ce soit, nous devrions nous attendre à ce que le prix reste le même ou même remonte au prix de 399 $ du Pixel 3a.

Cela étant dit, il est également très peu probable que Google aille beaucoup plus haut que 399 $. Le Pixel 4a 5G commence à 499 $ et était vendu comme une version plus premium du Pixel 4a (ou une version plus faible du Pixel 5 à 699 $, faites votre choix). En tant que tel, le Pixel 5a devrait être proposé à un prix beaucoup plus bas, et 399 $ semble être le plafond de prix approprié.

Pour ce que ça vaut, Max Weinbach postule que le Pixel 5a sera plus cher que le Pixel 4a. Prends ça comme tu veux.

En ce qui concerne la disponibilité, Google a confirmé que le téléphone atterrirait aux États-Unis et au Japon. Bien que cette confirmation ne signifie pas qu’il serait seul terre dans ces pays, il est peu probable que nous le voyions ailleurs. Il est possible que Google ait prévu de lancer le téléphone dans davantage de pays, mais ait subi des revers en raison de la pénurie mondiale actuelle de puces. Nous devrons attendre et voir quand le téléphone sera lancé pour être certains.

Êtes-vous enthousiasmé par le Google Pixel 5a ? Répondez à notre sondage ci-dessus ! Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris afin de rester au courant des dernières rumeurs.