Google Pixel 5a vs Pixel 4a 5G : quelle est la différence et devriez-vous mettre à niveau ?

Google a lancé sa série A il y a quelques années pour offrir aux utilisateurs une alternative abordable à ses produits phares coûteux. Les Pixel 3a, Pixel 4a et Pixel 4a 5G étaient tous des appareils impressionnants, offrant le bon équilibre entre prix et fonctionnalités. Le dernier ajout à la série, le Pixel 5a, ne change pas la formule existante. Mais il ajoute une poignée de nouvelles fonctionnalités et en améliore d’autres pour en faire un appareil encore plus convaincant en 2021. Cependant, quelle est la taille d’une mise à niveau par rapport à son prédécesseur ? Découvrons-le dans cette comparaison Google Pixel 5a vs Pixel 4a 5G.

Google Pixel 5a contre Pixel 4a 5G

Spécifications

Google Pixel 5aGoogle Pixel 4a 5G Écran OLED 6,34 pouces

Résolution de 2 400 x 1 080

413ppi

Format 20:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Corning Gorilla Glass OLED 36,2 pouces

Résolution 2 340 x 1 080

413ppi

Rapport d’aspect 19,5:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Processeur Gorilla Glass 3Qualcomm Snapdragon 765GQualcomm Snapdragon 765G RAM6Go6Go Stockage128Go128Go Puissance4,680mAh

Charge rapide 18W

Pas de charge sans fil 3 800 mAh

Charge rapide 18W

Pas de charge sans fil

– 12,2MP double pixel

Largeur de pixel de 1,4 μm

Autofocus avec détection de phase à deux pixels

Stabilisation optique + électronique de l’image

Ouverture ƒ/1.7

Champ de vision de 77 degrés

Secondaire:

– 16MP ultra-large

Largeur de pixel de 1,0 m

Ouverture ƒ/2,2

Champ de vision de 117 degrés (107 degrés après correction de la distorsion)

De face:

– 8MP

Largeur de pixel de 1,12 μm

Ouverture ƒ/2,0 (mise au point fixe)

Champ de vision de 83 degrésPrincipal :

– 12,2MP double pixel

Largeur de pixel de 1,4 m

Autofocus avec détection de phase à deux pixels

Stabilisation optique + électronique de l’image

Ouverture ƒ/1.7

Champ de vision 77°

Secondaire:

– 16MP ultra-large

1,0 m de largeur de pixel

Ouverture ƒ/2,2

Champ de vision de 107°

De face:

– Capteur 8MP, f/2.0, pixels de 1,12 µm, mise au point fixe, haut-parleurs AudioStereo à champ de vision de 83 degrés

Prise casqueHaut-parleurs stéréo

Prise casque BiométrieLecteur d’empreintes digitales arrièreLecteur d’empreintes digitales arrière LogicielAndroid 11Android 10 (extensible vers Android 11) Dimensions et poids156,2 x 73,2 x 8,8 mm

183g153,9 mm x 74 mm x 8,2 mm (8,5 mm pour la variante mmWave)

168g (171g pour la variante mmWave) CouleursMostly BlackJust Black

Clairement blanc

Conception et affichage

De gauche à droite : Google Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4a 5G Crédit : Jimmy Westenberg / Android Authority

Vous auriez du mal à faire la différence entre le Pixel 5a et le Pixel 4a 5G à première vue. Les deux sont livrés avec un trou de perforation niché dans le coin supérieur gauche. La conception du module de caméra arrière et les caméras elles-mêmes sont identiques. Vous bénéficiez également d’un scanner d’empreintes digitales capacitif monté à l’arrière et d’une prise casque avec les deux Pixels abordables.

Les différences entre eux sont à peine perceptibles. L’écran du Pixel 5a est plus grand de 0,1 pouce et le téléphone est un peu plus épais que le 4a 5G en raison de sa batterie plus grande.

Il est presque impossible de différencier les deux téléphones à première vue.

Cependant, une grande différence est immédiatement évidente dès que vous décrochez les deux téléphones. Le Pixel 5a est livré avec une construction monocoque en métal qui est plus premium que le corps en plastique de son prédécesseur. Il conserve également le revêtement doux au toucher du Pixel 5 qui ajoute à l’adhérence. Le Pixel 5a est également sensiblement plus lourd que le 4a 5G en raison de sa construction en métal.

Le Google Pixel 5a est le premier de la gamme à être doté d’un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Ce n’est pas quelque chose que vous trouverez facilement dans cette gamme de prix et c’est certainement un ajout bienvenu.

L’affichage et l’expérience de visionnement sont identiques dans tous les domaines. Les deux téléphones sont livrés avec des écrans Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 3. L’écran du Pixel 5a est un peu plus grand mais pas assez pour faire une différence significative. Les deux sont des écrans OLED solides, et même si un taux de rafraîchissement plus élevé aurait été bien, il n’y a pas grand chose à redire ici.

Matériel et caméras

Crédit : David Imel / Autorité Android

Les similitudes continuent dans la section du matériel. Les deux téléphones sont alimentés par le chipset Qualcomm Snapdragon 765G, soutenu par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec le même matériel et une expérience logicielle identique, il ne devrait pas y avoir une énorme différence de performances. Cela dit, le Pixel 5a a largement battu le 4a 5G lors de nos tests et correspondait au Pixel 5.

La batterie est la seule amélioration majeure en termes de matériel. Google intègre une batterie beaucoup plus grande de 4 680 mAh dans le Pixel 5a, par rapport à l’unité de 3 880 mAh du 4a 5G. Dans notre examen, nous avons été assez impressionnés par les six heures d’écran du Pixel 4a 5G, mais le 5a l’a bien battu. Notre propre Jimmy Westenberg a réussi à obtenir plus de huit heures de temps d’écran avec une utilisation assez intensive et a terminé la plupart des jours avec près de 60% de batterie restante.

Une autre différence matérielle réside dans la prise en charge de la 5G. Le Google Pixel 5a ne fonctionnera qu’avec les réseaux inférieurs à 6 GHz, tandis que vous pouvez obtenir une version du 4a 5G qui prend en charge les réseaux mmWave. L’échelle limitée de mmWave le rend difficile à prendre au sérieux, donc cette omission pourrait ne pas être une grosse affaire.

Crédit : Jimmy Westenberg / Autorité Android

Passant aux caméras, nous obtenons à nouveau un matériel identique. Les deux téléphones sont livrés avec un tireur principal de 12,2 MP et un objectif ultra-large de 16 MP, ainsi qu’un appareil photo selfie de 8 MP. Rien n’a vraiment changé en ce qui concerne les performances de l’appareil photo. Vous obtiendrez d’excellentes photos avec les deux, et elles font toujours partie des meilleurs appareils photo pour smartphone. Le tout devient un peu daté, donc je suis ravi de voir quelque chose de nouveau avec la prochaine série Pixel 6.

Prix ​​et couleurs

Google Pixel 5a : 449 $

Google Pixel 4a 5G : 499 $ / 499 € / 499 £

Le Google Pixel 5a a été pré-commandé le 17 août. Si vous pré-commandez le téléphone, vous devriez le recevoir avant le 26 août, date à laquelle les ventes générales commencent également. Compte tenu des similitudes générales et des extras comme un indice IP, il est surprenant de voir que le Pixel 5a est 50 $ moins cher que le 4a 5G.

Le 5a est disponible en Mostly Black, qui semble presque vert dans le bon éclairage. Vous disposez de deux options avec le Pixel 4a 5G : Clearly White et Just Black. Cependant, le 4a 5G est difficile à trouver en ce moment. Il est en rupture de stock sur le Google Store, et seule la version Clearly White est disponible sur Amazon.

Google Pixel 5a La résistance à l’eau vient de la série Pixel A Le Pixel 5a de Google offre quelques améliorations de qualité de vie par rapport à ses appareils précédents qui peuvent vous donner envie de rejoindre l’équipe Pixel. Il a une conception monocoque en métal, un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une batterie qui ne s’arrête pas. 449 $ sur le Google Store

Google Pixel 5a vs Pixel 4a 5G : lequel acheter ?

Crédit : Jimmy Westenberg / Autorité Android

Si vous possédez déjà le Pixel 4a 5G, vous n’avez pas besoin de passer au 5a. Oui, il est livré avec quelques extras utiles, mais il s’agit essentiellement du même téléphone. Vous ne verrez pas une énorme différence de performances, les performances de la caméra sont identiques, vous obtenez la même expérience logicielle et elles se ressemblent même. Il s’agit d’une mise à jour aussi itérative que possible. Donc, à moins que quelque chose comme la résistance à l’eau ne soit un must absolu, le 4a 5G est certainement assez bon.

Il s’agit d’une mise à jour aussi itérative que possible.

Cependant, si vous êtes indécis entre les deux, le choix est évident. Alors que les deux téléphones sont identiques en termes de matériel, le Pixel 5a est livré avec une construction plus premium, une résistance à la poussière et à l’eau, et une batterie plus grande. C’est aussi moins cher. La disponibilité peut cependant être un problème. Le 5a n’est lancé qu’aux États-Unis et au Japon, tandis que vous pouvez également obtenir le 4a 5G sur une poignée de marchés européens.