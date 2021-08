Google Pixel 5a vs Pixel 4a : faut-il mettre à niveau ?

Plus de valeur, plus de temps

Beaucoup de gens peuvent dire que le Pixel 5a n’est qu’un Pixel 4a 5G reconditionné, mais ce n’est pas tout à fait vrai, et ce ne serait pas une mauvaise chose si c’était le cas. Pour commencer, il coûte 50 $ moins cher que le 4a 5G, a une résistance à l’eau IP67 et une batterie beaucoup plus grande. Étant donné qu’il possède toutes ces mises à niveau et ne coûte que 100 $ de plus que l’ancien 4a, il est clair où nous investirions notre argent dans cette confrontation.

Avantages

Écran et caméras similaires au Pixel 4a 5G de l’année dernière Encore moins cher que le Pixel 4a 5G Processeur amélioré Résistance à l’eau IP67 Prise en charge 5G

Les inconvénients

Plus cher que les précédents Pixel 3a et 4a Ne prend pas en charge mmWave 5G Pas une énorme mise à niveau par rapport au Pixel 4a 5G

Le Pixel 4a est un favori des fans et des critiques depuis sa sortie. C’était le téléphone parfait pour la folie de 2020, et c’est toujours un excellent appareil aujourd’hui. Pour moins de 400 $, vous obtenez un excellent appareil photo, une expérience logicielle stable et plusieurs années de mises à jour. Cependant, il manque quelques éléments comme la résistance à l’eau et la 5G qui en font une vente plus difficile en 2020.

Avantages

Meilleur téléphone à moins de 400 $ Appareil photo de qualité pixel Durée de vie de la batterie solide Grande taille pour ceux qui préfèrent les téléphones plus petits Toujours sur la bonne voie pour deux mises à jour de la plate-forme Android

Les inconvénients

Pas d’étanchéité officielle Pas de recharge sans fil Pas de support 5G Écran plus petit Devient plus difficile à trouver

Le Google Pixel 4a est sorti depuis environ un an à ce stade, et il se vend toujours comme des petits pains, et pour une bonne raison : c’est un excellent téléphone à un prix avantageux. Google a suivi la sortie tardive de cet appareil avec un Pixel 4a 5G encore plus récent, qui, en plus d’ajouter la prise en charge de la 5G, a également apporté un écran plus grand, une batterie plus grande et une deuxième caméra arrière.

Maintenant que nous sommes à l’aube des Pixel 6 et 6 Pro, nous avons un autre design inspiré du Pixel 4/5 dans le Pixel 5a. Mais si vous venez d’acheter le 4a l’année dernière, cela vaut-il votre temps, votre argent et vos efforts pour mettre à niveau si rapidement ? Jetons un coup d’œil aux fonctionnalités du Google Pixel 5a vs. 4a pour voir quel téléphone est la meilleure option pour vous.

Google Pixel 5a contre Pixel 4a : spécifications

Ces deux téléphones partagent une lignée commune et se ressemblent même, mais il existe suffisamment de différences entre eux pour comprendre ce que vous obtenez pour l’argent supplémentaire requis par le 5a. Alors, ces choses en valent-elles la peine pour vous ? Découvrons-le.

Pixel 5a Pixel 4a Système d’exploitation Android 11 Android 11 Écran OLED 6,34 pouces

2400×1080 (20:9) OLED 5,81 pouces

2340×1080 (19,5:9)

Gorilla Glass 3 Chipset Snapdragon 765G Snapdragon 730 RAM 6 Go 6 Go Stockage 128 Go 128 Go Emplacement MicroSD ❌ ❌ Caméra arrière 1 12MP, f/1.7

4K à 30FPS 12.2MP, f/1.7

4K à 30FPS Caméra arrière 2 16MP ultra-large, f/2,2

Champ de vision de 117 degrés ❌ Caméra frontale 8MP, f/2.0 8MP, f/2.0 Connectivité Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS Audio USB-C

Son stéréo

Prise audio 3,5 mm USB-C

Son stéréo

Prise audio 3,5 mm Batterie 4 680 mAh

3 140 mAh non amovible

Charge non amovible 18W USB-C 3.1 18W USB-C 3.1 Résistance à l’eau IP67 ❌ Sécurité Empreinte digitale arrière Empreinte digitale arrière Couleurs Majoritairement noir Juste noir

Google Pixel 4a : un excellent rapport qualité-prix

Source : Andrew Martonik / Android Central

En 2016, Google a montré au monde quelle devrait être sa vision pour Android avec le premier smartphone Pixel, et en 2019, la société a ressuscité l’idée d’un produit phare abordable avec le Pixel 3a. Aussi grande valeur que le Pixel 3a, Google a fait mieux l’année suivante avec le Pixel 4a. Malheureusement, la pandémie mondiale a empêché le 4a de sortir au printemps 2020 comme prévu, mais même en août, c’était le téléphone abordable de l’année par consensus et le téléphone que nous recherchions tous à ce moment-là.

Le Pixel 4a a marqué en quelque sorte un retour aux “petits” téléphones, conservant les styles de base de la série Pixel 4 et le prix du 3a. À ce jour, c’est un défi de trouver un mélange comparable de fonctionnalités pour le prix offert par le 4a. Vous obtenez le même appareil photo principal de base du Pixel 4, les logiciels de Google et une batterie décente pour moins de 400 $. De plus, il est prévu d’obtenir des mises à jour de la plate-forme via Android 13 (au moins). Pas une mauvaise valeur du tout.

Google Pixel 5a : difficile à battre

Source : Google

Même s’il y a les Pixel 6 et 6 Pro à l’horizon, il ressemble encore une fois à l’option de la série A pour cette année – le Pixel 5a – pourrait bien être le meilleur téléphone Google pour la plupart des gens. La critique la plus courante que nous ayons vue à propos du 5a est qu’il n’est pas très différent de ses prédécesseurs immédiats, les Pixel 4a et 4a 5G, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Bien sûr, si vous teniez cet appareil à côté du Pixel 4a 5G, vous ne verrez peut-être pas de différences évidentes, mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte. Bien que les appareils aient à peu près la même taille et aient le même processeur, la même RAM et le même stockage, Google a apporté quelques modifications clés pour faire de cet appareil un avantage digne du Pixel 4a 5G et un incontournable pour les propriétaires de Pixel 3a et 4a.

Pour commencer, le Pixel 5a a un bien meilleur SOC que le 4a, avec son Snapdragon 765G par rapport au Snapdragon 730 du Pixel 4a. Il a également un écran beaucoup plus grand et sa batterie est beaucoup plus grande à 4 680 mAh contre 3 140 mAh pour le 4a, ce qui peut facilement le faire à travers deux jours d’utilisation. De plus, le Pixel 5a dispose d’un deuxième appareil photo ultra-large à l’arrière, correspondant à ce que proposent les Pixel 5 et 4a 5G, ce qui constitue une nette amélioration par rapport au 4a. Enfin, il a une résistance à l’eau IP67, ce qui est une première pour un téléphone de la série a. À peu près la seule déception ici (à part ce qui devient un style un peu démodé) est que le 5a n’est pas équipé pour la recharge sans fil, bien qu’il puisse “charger rapidement” via une connexion filaire de 18W.

Google Pixel 5a vs Pixel 4a : faut-il mettre à niveau ?

Source : Google

Le Pixel 4a n’a qu’un an et offre toujours un excellent rapport qualité-prix. Si la charge sans fil et la résistance à l’eau ne sont pas des obstacles pour vous, et si vous n’êtes pas un gros joueur, c’est toujours une option fantastique. Il devrait toujours recevoir au moins deux autres mises à jour de la plate-forme Android, et il gère les tâches quotidiennes avec aplomb. Je n’ai pas l’intention de lâcher le mien de si tôt !

D’un autre côté, si vous voulez un téléphone Android riche en fonctionnalités qui vous garantit une durée de vie de 3 à 5 ans, le Pixel 5a devrait figurer en tête de votre liste. Non seulement vous bénéficiez de cette assistance à long terme, mais vous bénéficiez également de toutes les fonctionnalités exclusives et exclusives de Pixel, d’une résistance à l’eau, d’une superbe autonomie de la batterie et d’appareils photo incroyables pour environ 500 $. Avec des appareils comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 approchant 2 000 $, et même les Pixel 6 et 6 Pro poussant le prix de 1 000 $, il devient de plus en plus difficile de trouver cette combinaison de fonctionnalités à ce prix.

Que vous décidiez de vous en tenir à votre fidèle Pixel 4a ou de passer à la mise à jour 5a, vous pouvez être assuré que vous disposez de l’un des meilleurs téléphones Android bon marché disponibles !

