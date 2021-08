Google Pixel 5a vs Pixel 4a : quelle est la différence ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Google Pixel 4a était l’un de nos appareils économiques préférés de 2020, et il a montré que les petits téléphones Android pouvaient à nouveau être chauds. Maintenant, son successeur est ici dans le Pixel 5a, et il contient toute une série de changements. Avec deux caméras arrière, un écran plus grand et une connectivité 5G, certains pourraient l’appeler un successeur plus proche du Pixel 4a 5G.

Si vous possédez l’ancien Pixel abordable, est-il temps de procéder à une mise à niveau ? Comparons les deux dans cette bataille Google Pixel 5a vs Pixel 4a et découvrons.

Google Pixel 5a contre Pixel 4a

Spécifications

Google Pixel 5aGoogle Pixel 4aAffichage

Google Pixel 5a :

OLED 6,34 pouces

Résolution de 2 400 x 1 080

413ppi

Format 20:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Verre Gorille Corning 6

Google Pixel 4a :

OLED de 5,81 pouces

Résolution 2 340 x 1 080

443 ppp

Rapport d’aspect 19,5:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Verre Gorille Corning 3

Processeur

Google Pixel 5a :

Qualcomm Snapdragon 765G

Google Pixel 4a :

Qualcomm Snapdragon 730G

RAM

Google Pixel 5a :

6 Go

Google Pixel 4a :

6 Go

Stockage

Google Pixel 5a :

128 Go

Google Pixel 4a :

128 Go

Pouvoir

Google Pixel 5a :

4 680 mAh

Charge rapide 18W

Pas de recharge sans fil

Google Pixel 4a :

3 140 mAh

Charge rapide 18W

Pas de recharge sans fil

Appareils photo

Google Pixel 5a :

Principale:

– 12,2MP double pixel

Largeur de pixel de 1,4 μm

Autofocus avec détection de phase à deux pixels

Stabilisation optique + électronique de l’image

Ouverture ƒ/1.7

Champ de vision de 77 degrés

Secondaire:

– 16MP ultra-large

Largeur de pixel de 1,0 m

Ouverture ƒ/2,2

Champ de vision de 117 degrés (107 degrés après correction de la distorsion)

De face:

– 8MP

Largeur de pixel de 1,12 μm

Ouverture ƒ/2,0 (mise au point fixe)

Champ de vision de 83 degrés

Google Pixel 4a :

Principale:

– 12,2MP double pixel

Largeur de pixel de 1,4 μm

Autofocus avec détection de phase à deux pixels

Stabilisation optique + électronique de l’image

Ouverture ƒ/1.7

Champ de vision de 77 degrés

De face:

– Capteur 8MP, ouverture f/2,0, pixels 1,12 µm, mise au point fixe, champ de vision de 84 degrés

l’audio

Google Pixel 5a :

Haut-parleurs stéréo

Prise casque

Google Pixel 4a :

Haut-parleurs stéréo

Prise casque

Biométrie

Google Pixel 5a :

Lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière

Google Pixel 4a :

Lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière

Logiciel

Google Pixel 5a :

Android 11

Google Pixel 4a :

Android 10 (mise à niveau vers Android 11)

Dimensions et poids

Google Pixel 5a :

156,2 x 73,2 x 8,8 mm

183g

Google Pixel 4a :

151,3 x 70,1 x 8,2 mm

147g

Couleurs

Google Pixel 5a :

Principalement noir

Google Pixel 4a :

Juste noir

À peine bleu

Conception et affichage

Le Google Pixel 5a ne s’écarte pas de la formule Pixel établie comme le devrait le faire la prochaine série Pixel 6. Il conserve une caméra perforée montée dans un coin, une caméra arrière montée dans un coin et une prise casque sur le dessus. Il ressemble beaucoup au Pixel 4a (photo ci-dessus), bien qu’il ait une empreinte globale légèrement plus grande et un module de caméra plus grand à l’arrière, en raison du capteur supplémentaire. Il arbore également une construction en métal plus haut de gamme.

L’écran du Pixel 5a mesure 6,34 pouces, tandis que celui du Pixel 4a mesure 5,81 pouces. Les deux offrent une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une protection Gorilla Glass 3.

La poussée de croissance permet au Pixel 5a d’avoir plus de punch dans un package abordable.

Le Pixel 5a est le premier Pixel de la série A à offrir un indice de protection IP, à savoir IP67. Le rapport hauteur/largeur du Pixel 5a a légèrement changé, passant de 19,5:9 sur le Pixel 4a à 20:9. Vous remarquerez peut-être que le Pixel 5a est également un peu plus lourd que son prédécesseur, bien que ce ne soit pas inattendu avec l’augmentation de la taille.

Matériel et caméras

Ni le Pixel 5a ni le Pixel 4a ne contiennent de processeurs phares, mais ils n’y étaient jamais destinés. Au lieu de cela, le Pixel 5a conserve le même Qualcomm Snapdragon 765G que celui que vous trouviez sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G de l’année dernière. Il est équipé pour la 5G inférieure à 6 GHz, bien qu’il n’y ait pas de support mmWave 5G. Le Pixel 4a, cependant, saute le train 5G, car il est livré avec le chipset Qualcomm Snapdragon 730G.

Quant à la RAM et au stockage, ces deux appareils pourraient tout aussi bien être jumeaux. Vous recherchez 6 Go de RAM de toute façon, et l’option de stockage de 128 Go est votre seul et unique choix. Aucun des deux modèles n’offre un slot microSD, vous devrez donc vous mettre à l’aise pour libérer de l’espace avec un service comme Google One.

L’une des plus grandes différences entre les derniers modèles Pixel abordables réside dans le département des batteries. La charge rapide de 18 W via USB-C n’a pas changé, mais le Pixel 5a offre une autonomie qui fait honte au Pixel 4a. Il contient la plus grande batterie de tous les Pixel à 4 680 mAh contre 3 140 mAh sur l’ancien modèle. S’il est vrai que la 5G a tendance à brûler la batterie légèrement plus rapidement, l’augmentation de la taille devrait plus que compenser.

Le Pixel 4a de Google s’annonce comme le dernier modèle à n’offrir qu’une seule caméra arrière. Vous ne trouverez qu’un seul tireur de 12,2 mégapixels à bord, bien qu’il soit doté de toutes les puissantes capacités de traitement d’image de Google. La caméra selfie 8MP suit de près les traces de la caméra arrière, tandis que le nouveau Pixel 5a se rapproche du Pixel 4a 5G dans ce domaine. Il conserve le tireur frontal signature de 8 MP, mais un appareil photo ultra-large de 16 MP rejoint l’objectif de 12,2 MP.

Même si le traitement de l’image devrait être à peu près le même sur les deux appareils, le Pixel 5a a un net avantage en raison de l’objectif supplémentaire à l’arrière, car il offre plus de polyvalence lors de la prise de photos.

Prix ​​et couleurs

Google Pixel 5a : 449 $ / 51 700 yens japonais

Google Pixel 4a : 349 $ / 349 £ / 349 €

Comme mentionné précédemment, il n’y a qu’une seule version du Google Pixel 5a et du Pixel 4a disponible. Où que vous soyez, vous bénéficierez de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage à partir de 349 $ pour le Pixel 4a. Le Pixel 5a est livré avec une prime de 100 $, mais ce n’est pas une surprise compte tenu de l’écran plus grand, du processeur plus rapide, de l’indice IP et de la connectivité 5G.

À l’heure actuelle, vous pouvez récupérer le Pixel 4a entièrement déverrouillé directement depuis Google. Il commence à se vendre chez plusieurs détaillants à mesure que le Pixel 5a devient disponible. En ce qui concerne les options de couleur, le Pixel 4a a été lancé exclusivement en Just Black avant de se déployer en Barely Blue quelques mois plus tard.

Google Pixel 4a

Le meilleur de Google pour 349 $

L’expérience Google n’a jamais été aussi accessible. Un téléphone compact et facile à utiliser, un bel écran et l’un des meilleurs appareils photo dans cette gamme de prix. Le Pixel 4a est difficile à battre.

Les précommandes du Pixel 5a ont ouvert le 17 août 2021, et ceux qui ont précommandé devraient s’attendre à ce que leurs téléphones arrivent vers le 26 août 2021. Google n’a lancé le Pixel 5a qu’aux États-Unis et au Japon pour le moment, mais il pourrait faire son chemin vers de nouveaux marchés à l’avenir.

Google Pixel 5a

La résistance à l’eau vient de la série Pixel A

Le Pixel 5a de Google propose quelques améliorations de la qualité de vie par rapport à ses appareils précédents, ce qui peut vous donner envie de rejoindre la Team Pixel. Il a une conception monocoque en métal, un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une batterie qui ne s’arrête pas.

Google Pixel 5a vs Pixel 4a : Lequel devriez-vous acheter ?

Il ne fait aucun doute que le Google Pixel 5a est le meilleur achat en 2021. Il est plus grand, dure plus longtemps et offre plus de punch que le Pixel 4a ne peut égaler. L’augmentation de prix de 100 $ est également justifiable compte tenu des ajouts.

Si vous voulez la puissance de Pixel à un prix abordable, le Pixel 5a est la voie à suivre.

Le Pixel 5a offre une connectivité 5G, près d’un demi-pouce d’espace d’écran supplémentaire, un indice IP et une caméra supplémentaire à l’arrière. Sans parler de la batterie avec une charge supplémentaire de 1 500 mAh.

Si vous voulez la puissance de Pixel à un prix abordable, le Pixel 5a est la voie à suivre. Il est difficile d’ignorer le prix de 349 $ du Pixel 4a, mais cela s’accompagne de certains sacrifices. Le Pixel 5a est conçu pour suivre pendant des années alors que la 5G se déploie dans de plus en plus d’emplacements, tandis que le Pixel 4a verra finalement la 4G LTE prendre du retard.

Si vous possédez déjà le Pixel 4a, la réponse à la question de savoir s’il faut ou non passer au Pixel 5a dépend de la valeur que vous accordez à toutes les fonctionnalités supplémentaires de l’appareil. Si vous êtes satisfait de votre appareil actuel, il n’est vraiment pas nécessaire de le mettre à niveau pour le moment. Mais si vous voulez vraiment un écran plus grand, une batterie plus grande et d’autres fonctionnalités telles que la prise en charge de la 5G, alors allez-y. Le Pixel 5a est vraiment l’un des smartphones les plus faciles à recommander de 2021.