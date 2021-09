Google Pixel 6 déjà exposé au Google Store de New York

in

Les smartphones Google Pixel 6 sont désormais exposés dans le magasin Google Store à New York. Le modèle régulier et le modèle Pro sont emballés, mais visibles de l’extérieur du magasin. Des panneaux d’affichage Pixel 6 apparaissent également dans quelques grandes villes avant le lancement.

Google continue de promouvoir le lancement de ses prochains téléphones Pixel 6 comme plus qu’une simple version d’un smartphone typique. Cette semaine, la boutique officielle Google de New York a mis en place des vitrines présentant le Pixel 6 à thème rouge et le Pixel 6 Pro à thème doré.

Les images, prises par les membres de Reddit u/ThisGuyRightHer3 et u/rami1190 (via 9to5Google) montrent les deux téléphones encastrés dans des écrans visibles de l’extérieur de la devanture du magasin. Cela signifie que les personnes qui passent devant le magasin peuvent toujours voir les nouveaux téléphones sans avoir à entrer dans le magasin lui-même. Si vous êtes à New York, vous pouvez consulter l’affichage sur le Google Store qui se trouve à l’intérieur de l’ancien bâtiment du marché de Chelsea.

Google érige également des panneaux d’affichage à l’ancienne pour montrer le Pixel 6. David Urbanke, un photographe professionnel, a posté sur sa page Twitter cette semaine qu’il avait aidé à photographier la campagne Pixel 6. Des panneaux d’affichage avec son travail sont maintenant en place à New York, Los Angeles et San Francisco.

La première promotion du Pixel 6 par Google nous rappelle comment Microsoft a promu le lancement de sa première tablette Surface, avec des panneaux d’affichage et d’autres publicités apparaissant dans les grandes villes quelques semaines avant sa date de lancement en octobre 2012.

Google n’a toujours pas confirmé de date de lancement pour ces téléphones, à part un vague calendrier “automne 2021”. Cependant, nous nous attendons à ce que les combinés soient mis en vente dans le courant du mois d’octobre.