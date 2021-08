Google Pixel 6 devrait comporter un capteur d’appareil photo Samsung 50MP

Dans la foulée du lancement du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3, plus de détails sur le Google Pixel 6 émergent, suggérant un capteur d’appareil photo fabriqué par Samsung sous la bosse redessinée de l’appareil photo.

Le célèbre modder Google Camera cstark27 (via XDA-Developers) a repéré une chaîne de code dans la dernière mise à jour Android 12 beta 4 pour Google Camera qui lit gn1_wide_p21, faisant allusion à la présence du capteur GN1 de Samsung dans le prochain produit phare de Google.

Est-ce que tu le vois? pic.twitter.com/o7fLbw19Vb – cstark27 (@Cstark_27) 11 août 2021

Lorsque Google a taquiné les Pixel 6 et 6 Pro, il n’a pas fourni beaucoup de détails pour les caméras, disant seulement qu’il y aurait deux capteurs sur le modèle standard et trois sur le modèle Pro. Il a dit que le Pixel 6 serait capable de capturer 150% de lumière en plus, et des rumeurs ont indiqué que les deux modèles auraient probablement au moins un capteur principal large de 50MP.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Samsung ISOCELL GN1 a été annoncé l’année dernière en tant que capteur d’appareil photo 50MP capable de pixelliser pour des prises de vue 12,5MP et une taille de pixel combinée de 2,4μm. Si c’est bien ce qui se passe dans le Pixel 6, cela pourrait marquer une amélioration substantielle par rapport au capteur Sony 12,2MP éprouvé et fatigué que l’on trouve sur à peu près tous les appareils photo principaux de Pixel.

De plus, cela signifie que le Pixel 6 pourrait être livré avec beaucoup plus de Samsung, car la puce Google Tensor de l’appareil serait construite par Samsung sur la base du processus 5 nm de l’entreprise. Le modem est également supposé provenir de Samsung, et bien qu’il n’y ait pas de mot sur l’écran OLED, il ne serait pas trop surprenant qu’il soit également fabriqué par Samsung.

Les smartphones Pixel 6 devraient être lancés plus tard cet automne, en concurrence avec certains des meilleurs téléphones Android, y compris les smartphones récemment lancés par Samsung. Bien que nous connaissions déjà quelques détails sur les téléphones, nous devrons probablement attendre le lancement le plus proche pour obtenir des informations plus officielles de Google.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nier loin où que vous soyez

Nier Reincarnation cache sa grande Nier-ness dans un titre meh gacha

Le dernier jeu Nier de Square Enix est un titre de gacha mobile avec un système de combat automatique et un casting de guerriers étranges. Quand il joue comme un titre Nier, c’est amusant et beau. Quand il se souvient que c’est un titre gacha, c’est à peu près aussi ennuyeux que les jeux mobiles.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.