Google Pixel 6 est filtré dans toute sa splendeur: design et fonctionnalités clés | La technologie

Une nouvelle fuite révèle le nouveau mobile de Google dans toute sa splendeur. Selon les dernières informations, ce sera le design du Pixel 6 et ce seront ses principales caractéristiques.

Petit à petit, les rumeurs anticipent l’apparence et les caractéristiques possibles des nouveaux téléphones Google. Il y a quelques jours, les premiers rendus avec le design du Pixel 6 sont apparus, et maintenant une nouvelle fuite nous permet de voir à quoi ressemblera le nouvel appareil avec beaucoup de détails.

Les informations proviennent du média spécialisé 91mobiles et du populaire leaker Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom d’OnLeaks, qui ont partagé de nouveaux rendus et une vidéo qui nous montre une vue à 360º de l’appareil. Comme nous pouvons le voir, les nouvelles images confirment la ligne de conception que nous avons vue il y a quelques jours dans la fuite de Jon Prosser, mais avec un niveau de détail plus élevé.

Dans les rendus, nous pouvons voir que le Pixel 6 comportera un écran plat FullView Avec un trou centré sur le dessus pour la caméra frontale et un menton fin en bas. Selon le rapport, le panneau sera de 6,4 pouces et le capteur d’empreintes digitales sera intégré à l’écran. Les mesures seront de 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm, bien que l’épaisseur soit de 11,8 mm si l’on tient compte de la saillie du module de caméra.

Le dos est ce qui donne de la personnalité au nouveau mobile de Google grâce au module de frappe pour les caméras arrière. C’est une bande noire qui traverse le boîtier de bout en bout, où sont logés trois capteurs, un flash LED et un microphone. Le module est couronné par une bande orange frappante qui correspond à la couleur du logo Google situé un peu plus bas.

En dehors de cela, le rapport note que le Pixel 6 prendra en charge le chargement sans fil et qu’il fonctionnera probablement sous Android 12.

D’après les rumeurs précédentes, nous savons que les nouveaux mobiles Google pourraient intégrer leur propre processeur, appelé Google Silicon 101, donc tout indique que le Great G se passera de Qualcomm dans ses nouveaux terminaux.

Comme toujours lorsque nous parlons de rumeurs, comme nous ne disposons pas d’informations officielles pour le moment, nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Il faudra attendre le lancement du Pixel 6, ce qui pourrait arriver plus tard cet automne.