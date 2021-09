Google Pixel 6 est le premier lancement de Pixel qui m’intéresse depuis le Pixel 3

Lorsque le Google Pixel 3 a été lancé, je n’avais encore que quelques mois – dans ma carrière d’écrivain technique, c’est-à-dire pas depuis ma naissance, même si j’ai l’impression qu’il y a si longtemps que cela aurait pu être plusieurs décennies.

C’était l’un des premiers lancements de smartphones que j’ai couverts, en quelques semaines frénétiques entre les lancements de l’iPhone XS et du Samsung Galaxy Note 9, à l’époque où je posais encore des questions telles que « qu’est-ce qu’un mégapixel ? », « Pourquoi les écrans sont-ils mesurés en pouces, mais dimensions en millimètres » et « comment fonctionne réellement la recharge sans fil » (bien que je ne sois pas sûr d’avoir les réponses à ces deux derniers).

Le Google Pixel 3 s’est le plus démarqué de tous ses contemporains. Son intelligence d’image AI, son design chic et son design Android en ont fait le combiné que je voulais le plus tester de tous les lancements de fin 2018. Cela avait un air de prestige – et j’ai été surpris d’apprendre que Google n’était pas vraiment l’un des grands noms du monde de la téléphonie.

Personnellement, les lancements ultérieurs de téléphones Google Pixel n’ont pas vraiment suscité autant d’intérêt. Les téléphones Pixel A ont bien fonctionné, mais au Royaume-Uni où je vis, ils n’ont pas eu l’avantage concurrentiel pour gagner plus qu’un simple coup d’œil. Le Pixel 5 a subi la même chose, et le Pixel 4 semble avoir été effacé de la mémoire humaine, à en juger par le nombre de personnes qui en parlent encore.

Mais les vents de Pixel ont changé ces derniers temps, et le Google Pixel 6 fait quelque chose que je pensais impossible – il suscite à nouveau mon intérêt pour un combiné Google.

Une allumeuse, s’il vous plaît

Cette fois-ci, Google n’a pas dévoilé le Pixel 6 avec l’ancienne technique de “vidage des communiqués de presse” utilisée auparavant, ni lors d’un événement de lancement. En fait, la société a taquiné le téléphone de plusieurs manières, mais s’est encore arrêtée avant un lancement approprié.

Cela a créé un air de mystère autour du téléphone. Nous connaissons certaines spécifications mais pas d’autres ; nous savons à quoi ressemble l’arrière de l’appareil, mais pas l’avant ; nous connaissons certaines des spécifications de l’appareil photo, mais pas l’ensemble de l’image. Google nous a donné juste assez d’informations pour que nous en redemandions.

(Crédit image : Google)

Ce n’est pas comme l’approche de OnePlus, cependant, où la société passe quelques semaines avant un lancement technologique pour publier lentement des informations sur l’appareil. Pour ces révélations, nous savons que nous allons recevoir des informations au goutte à goutte sur l’appareil en question, et elles se produisent avec une régularité d’horlogerie, il n’y a donc aucune nouveauté pour elles.

En ce qui concerne le Google Pixel 6, nous ne savons pas exactement quand nous entendrons plus parler des appareils Pixel, ou si nous entendrons quelque chose de plus avant un lancement.

Cela me ramène à mon expérience avec le Pixel 3, quand j’étais assez nouveau dans la technologie et les téléphones. J’avais quelques connaissances sur certaines parties de l’appareil, mais je voulais en savoir plus. J’ai compris le matériel de l’appareil photo, mais pas comment le logiciel optimisait les images, par exemple, ce qui en faisait un appareil intrigant.

Un appareil passionnant

Bien sûr, une partie de l’attrait du Google Pixel 6 n’est pas seulement l’air de mystère qui l’entoure, mais le sentiment qu’il s’agit du premier appareil véritablement excitant de la marque depuis quelques années.

Contrairement aux téléphones Pixel récents, cela ressemble à une réinvention. Ce n’est pas une réponse à d’autres appareils, avec un chipset fabriqué par Google, une gamme d’appareils photo et un design distinctif qui l’aident tous à se démarquer des hordes d’autres smartphones entrant sur le marché.

Et oui, Google a déjà essayé la “réinvention”, le Pixel 4 abandonnant le capteur d’empreintes digitales pour se fier entièrement à la reconnaissance faciale. Cependant, ce combiné a fini par être sans doute le téléphone le plus décrié de la marque en raison de diverses lacunes. Je parle de bonne réinvention, pas mal.

Le monde de l’actualité technologique bourdonne d’informations sur le Google Pixel 6 depuis le premier dévoilement, montrant une curiosité généralisée pour les nouveaux téléphones Pixel. Et, ayant déclenché en moi la même intrigue pleine d’espoir que je ressentais pour le Pixel 3, je vais certainement me mettre à l’écoute au lancement (même si c’est mon travail).