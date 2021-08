Google Pixel 6 est officiel, mais pourquoi ignorons-nous ses caméras ?

C’est officiel – le Google Pixel 6 est un vrai téléphone, et aux côtés d’un frère Pro-tier, il sera mis en vente à “l’automne” selon la société – nous l’avons découvert via un long fil Twitter de la société car nous sommes en 2021 et bien sûr Nous faisions.

Alors que le fil a abordé de nombreux sujets, comme le chipset “Tensor” fait maison de Google, la conception des deux combinés et certaines mises à niveau logicielles qu’Android 12 apporterait, un aspect des téléphones était curieusement absent.

Si vous demandiez à une poignée de personnes au hasard ce qu’elles savaient sur les téléphones Pixel – et éliminiez les nombreux regards confus de personnes qui ne suivent pas les actualités sur les smartphones – la majorité dirait « appareils photo ». Depuis des années, les combinés de Google sont en tête du peloton pour la photographie de poche.

Alors pourquoi n’avons-nous pas obtenu de vrais détails sur les caméras du téléphone dans le fil Twitter de dévoilement?

Besoin de plus de données

Nous n’avons littéralement rien entendu sur les appareils photo Google Pixel 6 et 6 Pro depuis leur dévoilement, mais les rares informations que nous avons obtenues fournissent plus de questions que de réponses.

Le Google Pixel 6 aura un appareil photo principal et ultra-large. Le Pro aura ces deux joints par un vivaneau téléobjectif pour un zoom optique 4x. Le téléphone standard aura une seule caméra selfie, et nous n’avons aucune idée de ce que le Pro emballe dans ce département.

Alors, quelles sont les résolutions des caméras ? Ou les ouvertures, ou les tailles des capteurs ? Combien de snappers selfie le Pro a-t-il ? Qui a fabriqué les capteurs ou les lentilles ? Existe-t-il des modes logiciels utiles qui vous permettent de prendre des photos sympas ? L’optimisation de l’IA a-t-elle subi des modifications ? Comment le nouveau chipset Tensor profitera-t-il à la photographie ? A-t-il un équivalent de la puce Pixel des téléphones Pixel précédents pour une meilleure capture ?

Nous avons tellement de questions sur l’appareil photo Google Pixel 6 et 6 Pro, et l’étrange manque de détails est curieux. Bien sûr, Google n’a pas tout dévoilé sur les nouveaux téléphones, mais puisqu’il a rendu public les grands arguments de vente, vous vous attendriez à ce que les caméras en fassent partie.

Pas forcément négatif

Quelques commentateurs de Twitter ont souligné le manque d’informations sur la caméra avec un ton sceptique (bien que beaucoup plus critiqué l’apparence de la bosse). De toute évidence, le manque d’informations amène les fans à supposer qu’il n’y a pas de bonnes nouvelles dans le département des caméras.

Les compagnies de téléphone ont également l’habitude d’omettre les spécifications manquantes sur leurs téléphones. Apple ne révèle jamais la taille de la batterie de ses smartphones, généralement parce qu’ils sont minuscules. OnePlus a récemment été annoncé pour ne pas avoir mentionné qu’il réduisait les performances de ses téléphones.

Mais nous ne sommes pas convaincus par les prévisions pluvieuses que certains prédisent pour les caméras Pixel 6. Nous pensons que Google essaie juste quelque chose de très différent.

La théorie OnePlus

Avant le lancement de chacun de ses téléphones, OnePlus fait quelque chose que certains jugent ennuyeux, et certains adorent : il nous informe progressivement sur le nouvel appareil, via des messages sur son forum officiel ou des tweets de l’entreprise.

Un jour, l’entreprise nous montrera à quoi ressemble le téléphone. Quelques jours plus tard, nous entendrons parler de la technologie de l’écran. Une semaine plus tard, nous pourrions connaître la vitesse de charge de l’appareil. Au moment du lancement du gadget, nous connaissons la plupart des informations à son sujet – mais une bonne dose de battage médiatique a également été créée.

« Hype » est, par coïncidence, un mot que l’équipe Pixel devra peut-être rechercher. Bien que ses téléphones soient certainement respectés et aient leur part de fans, la société n’a pas exactement une base de fans enragés comme le font certaines autres marques. Comme le fait OnePlus, par exemple.

La série Pixel 6 s’accompagne de grands changements, comme le chipset sur mesure et la réintroduction du niveau de téléphonie premium, et peut-être que cela inclut également un changement de stratégie marketing. Peut-être que Google va nous fournir des bribes d’informations sur une longue période de temps.

Peut-être que chaque semaine environ, nous entendrons parler d’un aspect différent des téléphones, avec Google jouant un OnePlus sur nous – une mauvaise nouvelle pour les fans qui veulent toutes les informations immédiatement, une bonne nouvelle pour les journalistes techniques qui luttent contre l’un des périodes plus calmes de l’année.

Même si Google n’adopte pas la stratégie marketing explosive de OnePlus, il pourrait toujours savourer les détails de l’appareil photo jusqu’au moment idéal pour les montrer.

Il existe une possibilité, bien qu’une alternative ennuyeuse. Les compagnies de téléphone peaufinent généralement les logiciels jusqu’au lancement d’un appareil.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas assez d’informations pour le moment pour juger des capacités de l’appareil photo des Google Pixel 6 et 6 Pro. Nous ne connaissons pas les spécifications, et l’attitude discrète de Google vis-à-vis des détails de sa caméra ne prédit pas nécessairement le pire.

Que Google décide ou non de diviser son annonce Pixel 6 en une série de fils de discussion, ou organise simplement un dévoilement approprié plus tard dans l’année, nous devrons attendre d’en savoir plus. Et en attendant, TechRadar continuera de vous apporter tout ce que vous devez savoir sur cette suite du Pixel 5.