Google Pixel 6 est susceptible de recharger sans fil l’iPhone 12 et le Samsung Galaxy

Alors que les marques chinoises ont misé sur la recharge sans fil ultra-rapide, certains noms non chinois ne l’offrent toujours pas. Il semble que le Google Pixel 6 obtiendra une solution à vitesse moyenne qui bat l’iPhone 12 mais pas tout le reste de la concurrence.

Cela vient d’Android Police, qui a une source chez un détaillant américain qui a fourni des informations sur un support de charge sans fil pour les nouveaux téléphones Pixel. Ce ne sera pas le premier support de ce type pour un téléphone Pixel, et les précédents ont permis à votre appareil de servir de hub domestique lorsqu’il repose dans le support.

Selon le site Web, ce support Pixel chargera le téléphone à 23 W, ce qui implique que c’est également la vitesse d’alimentation sans fil du téléphone, bien que techniquement elle puisse être encore plus élevée.

Pour le contexte, les derniers iPhones et appareils Samsung Galaxy plafonnent à une charge sans câble de 15 W, donc 23 W ne ferait que devancer la concurrence. Cela ne tient pas à la puissance sans fil de 50 W que OnePlus, Huawei et Xiaomi proposent tous dans divers téléphones.

Analyse : l’énigme de la batterie

Dans les smartphones, comme en témoignent de nombreux briefings et conférences techniques, une énigme courante se pose : optez-vous pour une charge plus rapide ou des batteries plus grosses ?

Certains combinés offrent de gigantesques blocs d’alimentation de 5 000 mAh avec une charge relativement lente, ou des plus petits qui offrent une charge plus rapide. Généralement, l’alimentation sans fil se traduit également par une batterie plus petite.

La raison pour laquelle la plupart des téléphones n’ont pas d’énormes batteries, une charge rapide et une alimentation sans fil, c’est que la technologie requise pour chacun prend de la place. Les combinés avec les trois, ou même deux d’entre eux, seront ennuyeux (et il existe des appareils comme celui-ci sur le marché).

En optant pour une vitesse de charge sans fil moyenne, au lieu d’une vitesse ultra-rapide, il est probable que les Google Pixel 6 et 6 Pro auront des batteries assez importantes, d’autant plus que Google n’offre pas souvent une alimentation filaire particulièrement rapide non plus.

Nous estimons que les téléphones auront des blocs d’alimentation dans la gamme moyenne de 4 000 mAh, peut-être de 4 300 mAh à 4 800 mAh, ce qui, associé aux optimisations Android, pourrait entraîner une autonomie impressionnante de la batterie.

C’est-à-dire que bien que la vitesse d’alimentation sans fil ne soit pas époustouflante, elle pourrait indiquer de meilleures choses. Nous devrons attendre le lancement officiel du téléphone pour le savoir avec certitude; des fuites contradictoires indiquent que cela arrivera le 13 septembre ou le 28 octobre, vous devrez donc peut-être attendre un peu (ou peut-être pas).