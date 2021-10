Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les nouveaux terminaux haut de gamme de Google aussi | La technologie

Il n’est plus nécessaire de continuer à lire les rumeurs, Google a officiellement présenté ses nouveaux terminaux et on vous dit tous les détails sur les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google vient de sortir ses deux nouveaux appareils mobiles pour le haut de gamme. Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont fuité au cours des derniers mois, mais nous pouvons maintenant connaître les détails officiels des mains de Mountain View.

L’essentiel à propos de ces nouveaux ordinateurs est qu’ils sont livrés avec le propre processeur de Google. Cette nouvelle puce devra suivre ce que propose la concurrence et, la vérité est que le Qualcomm Snapdragon 888 est un écrou difficile à casser.

Le grand frère ou terminal porte-drapeau est le Google Pixel 6 Pro. Au niveau des performances, il intègre pratiquement le même que son petit frère. L’intérieur est marqué par le Google Tensor, les différences se trouvent dans la RAM, le stockage et la batterie.

Dans le modèle Google Pixel 6, la quantité de RAM reste à 8 Go dans les modèles avec 128 Go ou 256 Go. Le Google Pixel 6 Pro commence à la place à partir de 12 Go de RAM et le stockage peut atteindre 512 Go.

L’autonomie est marquée par deux batteries de capacités différentes. Ils sont de 4 600 mAh pour le Google Pixel 6 et de 5 000 mAh pour le Google Pixel 6 Pro. Dans les deux cas, la charge est maintenue à 30 W et ils ont également une recharge sans fil..

La section photographique sur les appareils diffère également. Le Google Pixel 6 Pro est celui qui prend la meilleure combinaison de capteurs et d’objectifs. Le principal est de 50 mégapixels avec une focale f/1,85 et une stabilisation optique.

Le deuxième capteur est un grand-angle de 12 mégapixels avec une focale f/2,2 et le troisième capteur est un téléobjectif de 48 mégapixels avec une focale f/3,5 et un grossissement optique jusqu’à 4. De plus, ils intègrent un flash LED bicolore.

Le frère cadet, le Google Pixel 6, se passe du troisième objectif dédié au zoom. Le reste des capteurs reste le même, en plus, logiquement, d’avoir le traitement classique que les appareils Google affichent.

L’écran est un autre élément dans lequel Google a mis des efforts, le Google Pixel 6 Pro dispose d’une dalle de 6,71 pouces avec un rapport 20: 9, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité avec HDR10 + et une protection Gorilla Glass Victus.

Le panneau en Ce terminal dispose de la technologie P-OLED, tandis que le Google Pixel 6 dispose d’une dalle AMOLED. La taille est également réduite dans ce terminal et devient 6,4 pouces, à la fois le ratio et la protection de l’écran et du HDR10* sont maintenus.

La résolution diminue et tandis que Dans le Google Pixel 6 Pro nous sommes confrontés à QHD +, dans le Google Pixel 6 la résolution reste en Full HD+. Cet écran cache un lecteur d’empreintes digitales ainsi qu’un appareil photo pour les selfies.

Ce dernier élément est également différent dans les deux terminaux, le Google Pixel 6 Pro a un capteur de 11,1 mégapixels et le Google Pixel 6 a un capteur de 8 mégapixels. Google aurait déjà pu intégrer le même capteur dans les deux équipes.

Et, bien qu’ils sonnent très bien Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ces terminaux n’atteindront pas l’Espagne. Google ne lancera les équipes que dans huit pays, les prix dans le voisin le plus proche où elles atterrissent sont les suivants.

Le terminal de base avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM dans le Google Pixel 6 démarre à 650 euros, tandis que la même quantité de stockage et 12 Go de RAM dans le Google Pixel 6 Pro atteint 899 euros.