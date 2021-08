Google Pixel 6 : Le meilleur téléphone Samsung de 2021 ?

Il semble que Samsung fabriquera le capteur de caméra principal de la prochaine série Google Pixel 6. Une récente recherche de code dans l’application Android 12 beta Google Camera a mis au jour des références au Samsung ISOCELL GN1, qui serait le plus grand capteur que nous ayons vu dans un Pixel par une certaine marge – pour mieux tirer des photos nettes et claires du bas -des scènes lumineuses, et alimentez toujours plus de données aux algorithmes HDR+ de Google.

Si c’était vrai, le GN1 ne serait pas seul. Entre l’annonce récente que Samsung fabriquera le nouveau processeur Tensor de Google et que le Pixel 6 utilisera un modem Samsung Exynos 5G, il semble bien qu’il y ait beaucoup de Samsung dans les prochains téléphones phares de Google. Et cela a conduit certains à se demander si le Pixel 6 est en grande partie un produit phare de Samsung avec la marque Google.

Une grande partie des composants du Pixel 6 seront probablement issus d’une usine Samsung.

Mis à part le SoC (y compris le modem) et le capteur de l’appareil photo, il y a de bonnes chances que la RAM, le stockage interne et l’affichage de votre futur Pixel 6 aient également été fabriqués dans une usine Samsung. Samsung est un fabricant majeur dans ces trois domaines de composants, après tout, et les premières fuites de FrontPageTech de Jon Prosser indiquent un écran AMOLED pour le plus petit Pixel 6 – un acronyme qui fait spécifiquement référence à la technologie d’affichage de Samsung. Selon Strategy Analytics, Samsung a revendiqué 42 % du marché mondial de la mémoire pour smartphones au premier trimestre 2021. La même entreprise donne à Samsung une part des bénéfices de 50 % dans les écrans de smartphones et de 29 % pour les capteurs d’image des smartphones, juste derrière Sony dans cette catégorie.

Ainsi, même si votre téléphone n’a pas de logo Samsung au dos, il peut être emballé avec des composants Samsung. Pour les écrans de téléphone OLED, en particulier, Samsung Display est de loin le leader du marché.

Samsung est le leader en matière de technologie de mémoire et d’affichage pour smartphone et n’est deuxième que Sony en matière d’imagerie.

Samsung LSI, la branche semi-conducteurs du conglomérat, est également l’un des rares partenaires potentiels possédant l’expertise – et les relations étroites existantes avec Google – pour créer le processeur Tensor. De même, bien qu’il existe de nombreuses options pour les capteurs d’image pour smartphones relativement volumineux, la plupart des capteurs comparables de la société dominante Sony ont été développés exclusivement en partenariat avec des marques chinoises comme Oppo, OnePlus et Huawei, ce qui les exclut pour le Pixel.

Samsung peut revendiquer le mérite d’une grande partie du matériel à l’intérieur de ce qui pourrait être deux des meilleurs téléphones Android de l’année. Mais il y a une grande différence entre fournir les ingrédients et cuire le gâteau. Ce n’est pas parce que le Pixel 6 a un écran Samsung, un capteur d’image Samsung et probablement aussi de la mémoire Samsung, qu’il s’agit d’un téléphone Samsung. La principale différence entre le Pixel 6 et, par exemple, des collaborations plus anciennes comme le Nexus S et le Galaxy Nexus concerne la personne qui est vraiment à la place du conducteur.

Il y a une grande différence entre fournir les ingrédients et cuire le gâteau.

Avec les produits Nexus, les fabricants ont présenté des appareils à Google, et les gagnants ont été choisis pour faire avancer le développement. Le fabricant était responsable des détails matériels, pour la plupart, tandis que Google dirigeait les efforts logiciels. Les deux sociétés contrôlaient.

Les téléphones Pixel sont différents, Google concevant tout en interne, prenant des décisions sur les composants clés et contractant l’assembleur d’iPhone Foxconn pour assembler l’ensemble du package. Samsung est un fournisseur, et les composants Samsung sont tout simplement les mieux adaptés au téléphone que Google veut construire cette année. Dans le contexte d’un partenariat croissant avec Samsung autour de Wear OS, c’est tout naturellement que certains observateurs voient une tendance. Mais ce sont les téléphones de Google, et les décisions concernant les produits qui comptent vraiment sont prises à Mountain View, pas à Séoul.

Verrons-nous une plus grande coopération entre Samsung et Google à l’avenir ? Compte tenu de la nature de la relation autour de Wear OS et de Tensor, en particulier, vous pouvez parier que cette année ne sera pas ponctuelle. Mais que le Pixel 6 soit le téléphone Google haut de gamme que nous attendions ou le plus gros flop de l’histoire de la série, ce sera Google qui méritera le crédit (ou le blâme), pas Samsung.

