Google Pixel 6, le prix américain du Pixel 6 Pro dévoilé lors de fuites de dernière minute

TL;DR

Une nouvelle fuite a apparemment dépassé le prix américain de la série Google Pixel 6. Selon l’astuce, le Pixel 6 peut commencer à 599 $, tandis que le Pixel 6 Pro demande environ 300 $ de plus. Les deux frais sont nettement inférieurs aux détails des prix européens et britanniques divulgués.

Avant que Google ne taquine la série Pixel 6, la société a averti que le modèle Pro serait « cher », ciblant principalement les passionnés. Maintenant, les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro aux États-Unis viennent de fuir, suggérant qu’ils pourraient être parmi les produits phares les plus abordables lancés cette année.

Selon les prix pré-listés de Target repérés par YouTuber M. Brandon Lee, le Google Pixel 6 de base coûte 599 $. Pendant ce temps, le Google Pixel 6 Pro pousse jusqu’à 898 $. Vous pouvez voir les deux pages d’inventaire ci-dessous.

Pixel 6 Pixel 6 Pro

Malgré les avertissements de Google, ces prix ne sont pas ce que nous considérons comme excessivement chers pour les produits phares en 2021. Bien qu’il promette plusieurs mises à niveau, le Pixel 6 saperait le Pixel 5 résolument milieu de gamme, qui a commencé à 699 $ lors de son lancement. Si sa structure de prix présumée tient la route, le Pixel 6 Pro sera facilement inférieur au Galaxy S21 Plus à 999 $ et au OnePlus 9 Pro à 969 $. Il est intéressant de noter que les prix américains divulgués correspondent également aux attentes des utilisateurs. Plus de la moitié des lecteurs d’Android Authority ont indiqué qu’ils se contenteraient de frais de 800 $ à 999 $ pour le Pixel 6 Pro dans un récent sondage.

Prix ​​​​du Google Pixel 6 aux États-Unis : est-ce exact ?

On ne sait pas si les chiffres de Target ne sont que des espaces réservés, mais par rapport aux prix rumeurs en Europe et au Royaume-Uni, ils sont nettement plus attrayants. En Europe, le Pixel 6 a été repéré à 649 € (~ 758 $), tandis que le Pro pourrait commencer à 899 € (~ 1 050 $). Roland Quandt suggère que le Pixel 6 Pro de 128 Go pourrait atterrir à 849 £ (~ 1 166 $) au Royaume-Uni, tandis que le modèle de 256 Go pourrait passer à 949 £ (~ 1 303 $). Bien que les détails des prix proviennent d’Amazon, les frais ne sont pas officiels.

Cependant, nous n’avons pas longtemps à attendre la confirmation des prix. Google sortira sa prochaine série phare de smartphones le 19 octobre.