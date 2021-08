Google Pixel 6 ne sera pas livré avec un chargeur dans la boîte

Le Google Pixel 6 ne sera pas livré avec un chargeur mural dans la boîte, suite à la décision de Samsung et d’Apple de laisser tomber des briques de charge pour réduire les déchets électroniques (et, bien sûr, économiser sur les coûts).

Cela vaut également pour tous les futurs téléphones Google – le Google Pixel 5a qui vient d’être lancé sera le dernier à être lancé avec un chargeur mural dans la boîte, comme l’a signalé pour la première fois The Verge.

Bien que cela puisse signifier que le Pixel 6 arrive dans une boîte plus mince avec rien d’autre que le téléphone, nous supposons que Google inclura au moins un câble de charge et de connexion (probablement USB-C vers USB-C), comme Apple et Samsung l’ont fait. Cela permet aux nouveaux propriétaires de transférer physiquement leurs données de l’ancien téléphone vers le nouveau, s’ils sont opposés au téléchargement et au téléchargement sans fil de toutes leurs anciennes applications et informations.

Analyse : un monde de téléphones sans chargeur mural ? Pas exactement

Bien sûr, ce n’est pas parce que Google a rejoint deux des plus grandes entreprises de smartphones pour abandonner les chargeurs muraux qu’ils vont disparaître. Même si d’autres grands fabricants de téléphones comme Xiaomi, Oppo et Huawei devraient emboîter le pas, les gens doivent toujours connecter leurs câbles à des prises murales.

Cela signifie que les consommateurs achèteront simplement un après-vente s’ils en ont besoin, auprès de détaillants propriétaires ou tiers. Les fabricants de téléphones préféreraient que vous achetiez le leur, bien sûr – Samsung affirme que « pour les meilleures performances et durabilité de la batterie », il faut acheter des chargeurs qui sont « d’authentiques produits Samsung » sur sa page FAQ sur les chargeurs – mais il existe de nombreuses options en ligne.

Le raisonnement d’Apple, de Samsung et de Google pour abandonner le chargeur a du sens – ces briques peuvent simplement s’empiler si elles finissent par être redondantes. Il répond également à l’évolution des valeurs des consommateurs, a déclaré l’année dernière à TechRadar le responsable de la gestion des produits de Samsung Mobile au Royaume-Uni, Paul Scott.

“En écoutant nos consommateurs, ils font beaucoup plus, comme nous, des choix durables dans leur vie quotidienne, et ce que nous devons faire, c’est nous assurer que nous soutenons cela”, a déclaré Scott. « Nous ne voulons pas envoyer un autre chargeur à un consommateur alors qu’il a peut-être un chargeur de, disons, 2018 ou remontant jusqu’en 2017. C’est un chargeur USB Type-C, nous ne le changeons donc pas. . “

Bien sûr, cela ne dit pas toute l’histoire : bien sûr, les téléphones Android utilisent des chargeurs USB-C depuis des années, mais leur puissance a augmenté depuis lors. Le Samsung Galaxy S8 2017 a été lancé avec un chargeur de 15 W dans la boîte, tandis que le Samsung Galaxy S21 2021 culmine à 25 W – ou, si vous choisissez un autre fabricant de téléphones qui suit le rythme des vitesses de charge, vous pouvez obtenir un Asus ROG 5 avec un chargeur 60W en boite, ou un OnePlus 9 avec une brique 65W.

Les chargeurs muraux Asus et OnePlus sont optimisés pour leurs marques (et chargeront leurs propres téléphones plus rapidement que ceux d’autres sociétés), mais ils rechargeront toujours les téléphones qui peuvent prendre la puissance beaucoup plus rapidement que les briques plus anciennes. Google, Apple et Samsung les abandonnent peut-être pour des raisons de durabilité partielle, mais les consommateurs devront toujours acheter un chargeur à jour s’ils veulent les vitesses de recharge les plus rapides.