Google Pixel 6 ou Google Pixel 6 XL : 5 différences clés auxquelles vous devez vous attendre

Le Google Pixel 6 devrait atterrir plus tard cette année – probablement en octobre – mais ce ne sera probablement pas le seul, avec la rumeur également sur le Google Pixel 6 XL.

Ce serait un retour à l’ancienne approche des smartphones de Google vue avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL – une approche qu’il a abandonnée en 2020 en ne lançant qu’un Google Pixel 5 standard.

Mais que signifiera ce choix de téléphones pour les acheteurs ? Bien que rien n’ait encore été confirmé, nous avons une bonne idée des principales différences entre le Google Pixel 6 et le Pixel 6 XL, et vous pouvez toutes les lire ci-dessous.

1. La configuration de la caméra

Des fuites suggèrent que c’est à quoi ressemble l’appareil photo du Pixel 6 XL (Crédit image: Jon Prosser / @RendersbyIan)

La gamme Pixel 6 devrait inclure de grandes mises à niveau de l’appareil photo, les deux modèles ayant probablement un vivaneau principal de 50 MP (contre seulement 12,2 MP sur le Pixel 5). Mais alors que le Pixel 6 standard n’aura probablement que deux objectifs arrière, le Google Pixel 6 XL serait le premier téléphone Google doté d’un appareil photo à triple objectif.

Il y a un certain désaccord quant aux spécifications de ceux-ci, mais les dernières fuites suggèrent que le Pixel 6 XL aura à la fois un appareil photo ultra-large de 12MP et un téléobjectif de 48MP, le Pixel 6 standard n’obtenant que l’ultra-large.

Donc, si vous voulez pouvoir prendre des photos au téléobjectif, alors le Pixel 6 XL sera probablement le téléphone à choisir – et avec des discussions sur le zoom optique atteignant 4,4x ou 5x, il pourrait être capable de prendre des sujets plus éloignés que n’importe quel ancien téléphone Pixel également.

Et le Google Pixel 6 XL pourrait également avoir des mises à niveau de l’appareil photo à l’avant, avec des rumeurs d’un vivaneau 12MP là-bas, et juste un 8MP sur le Pixel 6 de base.

2. La taille de l’écran

Le Google Pixel 6 XL ne serait pas un XL sans un écran plus grand, il n’est donc pas étonnant que nous ayons entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait un écran de 6,71 pouces (ou peut-être 6,67 pouces), tandis que le Google Pixel 6 standard serait en avoir un de 6,4 pouces.

Ainsi, aucun de ces téléphones ne sera exactement minuscule si cela se déroule, mais le Pixel 6 sera de taille assez moyenne, tandis que le Pixel 6 XL serait grand.

Bien sûr, plus gros n’est pas toujours mieux. Cela rendra l’utilisation d’une seule main plus difficile et rendra également le corps plus gros, de sorte que vous pourriez avoir du mal à ranger le Pixel 6 XL dans des poches plus petites, en particulier avec la grosse bosse de l’appareil photo que nous avons vue à l’arrière dans les fuites.

Mais avoir un écran plus grand peut également être bénéfique lorsque vous regardez des vidéos, jouez à des jeux et même naviguez sur des applications et des sites Web. Vous devrez donc décider quelle option vous convient le mieux.

3. La capacité de la batterie

Le Pixel 6 et le Pixel 6 XL pourraient tous deux avoir des batteries plus grosses que le Pixel 5 (Crédit image: Future)

Être un téléphone plus gros signifie qu’il devrait également y avoir de la place pour une plus grande batterie dans le Google Pixel 6 XL, et en effet, on dit qu’il en aurait une de 5 000 mAh, le Pixel 6 étant censé en avoir une plus petite de 4 614 mAh.

C’est à peu près une différence de 400 mAh, ce qui pourrait avoir un impact considérable, sauf bien sûr que, comme le Pixel 6 XL a également probablement un écran plus grand, il faudra peut-être plus de batterie pour alimenter. Il reste donc à voir lequel de ces deux téléphones durera le plus longtemps entre les charges.

4. Le stockage et la RAM

Alors que le Google Pixel 6 et le Pixel 6 XL sont censés utiliser un nouveau chipset fabriqué par Google que nous n’avons encore vu dans aucun autre téléphone, le Pixel 6 XL pourrait toujours avoir l’avantage en matière de puissance, car il est selon la rumeur, il aurait 12 Go de RAM, tandis que le Pixel 6 standard aurait 8 Go.

Comme c’est souvent le cas, cette RAM supplémentaire peut également être associée à un stockage supplémentaire, car alors que le Pixel 6 standard est censé être livré avec 128 Go ou 256 Go, le Google Pixel 6 XL peut être livré avec un choix de ces capacités ou 512 Go. Bien sûr, vous devrez peut-être payer beaucoup pour le modèle 512 Go.

5. Le prix

Attendez-vous à ce que les deux modèles à venir coûtent plus cher que le Pixel 5 (Crédit image: Future)

Cela nous amène parfaitement au prix, et c’est un aspect de la gamme Pixel 6 dont nous n’avons pas encore entendu parler. Mais avec les rumeurs d’un écran plus grand, de plus de RAM, de plus d’appareils photo, d’une batterie plus grosse et potentiellement de plus de stockage, le Google Pixel 6 XL coûtera certainement plus cher que son petit frère.

Nous ne pouvons que deviner quel pourrait être ce prix, mais le Google Pixel 5 se vendait 699 $ / 599 £ / 999 AU $ et nous nous attendons à ce que le Pixel 6 standard coûte au moins autant. Au contraire, cela pourrait coûter plus cher, car le Pixel 5 n’avait qu’un chipset de milieu de gamme et le Pixel 6 aurait un chipset assez haut de gamme.

Quel que soit le coût final du Pixel 6, nous pensons que le Pixel 6 XL pourrait coûter environ 200 $ / 200 £ / 300 AU $ de plus, il pourrait donc se rapprocher des prix à quatre chiffres aux États-Unis et au Royaume-Uni.