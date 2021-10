Google Pixel 6 parie gros sur les photos avec Magic Eraser et le mode Motion

Que souhaitez-vous savoir

Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont introduit de nouvelles fonctionnalités de retouche photo alimentées par la puce Tensor. L’une de ces fonctionnalités est Magic Eraser, qui peut supprimer de manière transparente les photobombers ou toute autre distraction de vos photos. Les autres fonctionnalités basées sur l’IA incluses avec les téléphones Pixel 6 incluent le mode Motion et l’intégration Snapchat.

Les nouveaux téléphones phares de Google vous permettront de modifier un photobomber ou un arrière-plan inesthétique encombrant vos photos. Les nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro ont été dévoilés mardi, apportant avec eux de nouvelles astuces d’imagerie puissantes telles que Magic Eraser, qui fonctionne de manière similaire à la capacité de détection de contenu de Photoshop.

Le géant de la recherche a expliqué dans un article de blog quelles fonctionnalités d’imagerie les nouveaux appareils auront lorsqu’ils seront mis en vente le 28 octobre. Les téléphones Pixel 6 peuvent supprimer les distractions de vos photos, telles que les poteaux électriques et même les personnes qui apparaissent en arrière-plan, merci au chipset Tensor de Google.

Magic Eraser est une nouvelle fonctionnalité de Google Photos qui prédit quel objet vous pourriez vouloir supprimer. Il y parvient en détectant les photobombiers potentiels ou les objets indésirables dans votre instantané, puis en vous permettant de les supprimer tous ou individuellement en quelques clics. Vous pouvez même ignorer les suggestions de Google et conserver certains éléments en place.

En plus de ses propres suggestions, Magic Eraser vous permet de sélectionner manuellement ce que vous souhaitez supprimer en encerclant ou en passant au-dessus d’un objet ou d’une personne. Après avoir supprimé un élément, le système d’apprentissage automatique de Google comblera le vide pour s’assurer que l’image résultante semble toujours naturelle.

Magic Eraser de Google ne se limite pas aux images prises avec les téléphones Pixel 6. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour améliorer les photos prises sur des appareils autres que Pixel il y a 20 ans.

Outre Magic Eraser, les appareils Pixel 6 incluent d’autres fonctionnalités uniques d’édition de photos telles que le mode Mouvement, qui comprend les options « Action Pan » et « Longue exposition ». Le premier détecte les objets en mouvement et brouille leurs arrière-plans, tandis que le second peut créer une traînée lumineuse, ce qui est idéal pour les photos de nuit.

Pour les photos floues, il existe une nouvelle fonction Face Unblur qui ajoute de la netteté et de la netteté à vos images. La puce Tensor permet également aux appareils photo des téléphones Pixel 6 de capturer les tons chair avec plus de précision.

Et, grâce au nouveau partenariat de Google avec Snap, vous pouvez accéder à la caméra Snapchat directement depuis votre écran de verrouillage en appuyant deux fois sur le dos du Pixel 6. Dans les mois à venir, la traduction en direct de Google Pixel sera également disponible dans la fonction de chat de Snapchat sur le Pixel 6, avec une prise en charge de plus de 10 langues.

Les nouvelles fonctionnalités marquent les efforts accrus de Google pour faire monter les enchères dans la course aux appareils photo pour smartphones, où bon nombre des meilleurs téléphones Android ont déjà rattrapé le géant de la recherche. Cependant, il reste à voir si le géant de la technologie basé à Mountain View mettra ces capacités à la disposition d’autres smartphones.

