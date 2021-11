Google Pixel 6 perd son affichage fluide lorsque cette fonctionnalité Telegram est activée

La série Pixel 6 est la réponse de Google aux meilleurs téléphones Android sortis jusqu’à présent cette année, et pour des raisons évidentes. Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro cochent toutes les bonnes cases et surpassent la concurrence avec des spécifications robustes, notamment un puissant chipset personnalisé et un affichage fluide.

Cependant, selon Mishaal Rahman, un étrange problème de télégramme bloque actuellement certains téléphones Pixel 6 sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz lorsqu’ils sont dans l’application. Le problème a d’abord été mis en lumière par un groupe Telegram dédié à la série Pixel 6.

Si vous avez un Pixel 6 et utilisez Telegram, vous souhaiterez peut-être accéder à Paramètres> Paramètres de discussion et désactiver « augmenter pour parler ». Pour une raison quelconque, l’activation de cette option verrouille le taux de rafraîchissement de l’application à 60 Hz (peut-être en raison de l’activation du capteur de proximité ?) Groupe H/T GooglePixels TG. – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 31 octobre 2021

Le taux de rafraîchissement verrouillé se produit apparemment lorsque vous activez la fonction « augmenter pour parler » de Telegram, qui vous permet d’envoyer des messages vocaux sans appuyer sur le bouton du micro. C’est une fonctionnalité pratique qui vous évite d’avoir à vous casser le pouce, surtout si vous deviez enregistrer un long clip audio.

Le problème signifie qu’un certain nombre d’appareils Pixel 6 perdent leur affichage fluide lorsque l’application est ouverte. Le modèle de base a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, tandis que le modèle Pro a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Cependant, une fois que la capacité « lever pour parler » de Telegram est activée, ces fonctionnalités pratiques n’ont plus de sens.

Android Central n’a pas immédiatement reçu de réponse de Google lorsqu’on lui a demandé une déclaration. Telegram n’était pas immédiatement disponible au moment de la rédaction de cet article.

Il n’y a actuellement aucune solution officielle pour le problème. Cela dit, vous pouvez empêcher votre Pixel 6 d’être verrouillé au taux de rafraîchissement de 60 Hz et profiter d’un affichage fluide tout en passant au crible Telegram.

