Google Pixel 6 peut utiliser un GPU présent dans certains modèles Galaxy S21

Beaucoup s’attendent à ce que le Pixel 6 de Google utilise du silicium personnalisé, mais quelle sera sa puissance? Vous pourriez avoir une idée plus claire après aujourd’hui. Le lecteur XDA akes29 a remarqué qu’un employé de Google a laissé un journal système révélant des problèmes avec un appareil «P21», supposé être le Pixel 6, exécutant un GPU Mali-G78 haut de gamme.

Cela donne au Pixel 6 le même processeur graphique que celui que vous trouverez dans les versions basées sur Exynos du Galaxy S21, du Mate X2 et d’autres téléphones de classe phare. Cela suggère également que le prochain combiné sera considérablement plus musclé que le Snapdragon 765G de son prédécesseur Pixel 5 avec des graphiques Adreno 620 médiocres.

On ne sait pas exactement combien de cœurs P21 aurait. Les fabricants de téléphones peuvent personnaliser un GPU du Mali pour répondre à leurs besoins en termes de performances et de budget, et il ne serait pas surprenant que Google utilise quelque chose de plus proche de la partie à 14 cœurs du S21 dans le Pixel 6 qu’une implémentation complète à 24 cœurs.

Si la fuite GPU est précise, cependant, elle fixe des attentes plus élevées pour le Pixel 6. Son silicium «Whitechapel» (alias GS101) pourrait l’aider à le confronter au Galaxy S21, au prochain iPhone et aux autres téléphones haut de gamme disponibles à l’automne. Et contrairement aux anciens pixels haut de gamme, il n’y aura pas de plaintes selon lesquelles Google utilise des puces trouvées dans des téléphones vieux de plusieurs mois – même si la technologie graphique est quelque peu familière.