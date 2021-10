Google Pixel 6, Pixel 6 Pro lancé avec des spécifications haut de gamme, un support logiciel de 5 ans ; spécifications, prix, autres détails

Il semble qu’ils ne viendront pas en Inde cependant.

Google a lancé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, deux téléphones phares avec peut-être les meilleurs appareils photo de leur catégorie à des prix quelque peu courants. Alors que le Pixel 6 commence à 599 $ (environ Rs 45 000), le Pixel 6 Pro vous coûtera 599 $ (environ Rs 67 500). En d’autres termes, Google sape à la fois Samsung et Apple. Cela ne réduit pas non plus le matériel. Maintenant, nous n’entendons pas beaucoup cela, mais c’est précisément ce qui se passe qui fait du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro les téléphones Pixel les plus excitants jamais conçus. D’un autre côté, il semble qu’ils ne viendront pas en Inde.

Nous savons une chose ou deux sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro parce que Google – peut-être pour éviter les fuites et les rumeurs – les avait déjà montrés et parlé un peu de leurs spécifications, y compris la puce Tensor personnalisée qu’il a conçue spécifiquement pour eux menant à journée de lancement. Ce silicium personnalisé est de loin la principale caractéristique principale du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. L’éloignement de Google des processeurs Snapdragon signale la fin d’une ère pour le Pixel – anciennement Nexus – quelque chose dont Qualcomm n’est pas très heureux pour des raisons évidentes.

Tensor, le cœur du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro

Le système sur puce Tensor est apparemment en préparation depuis quatre ans, ce qui signifie que les travaux ont commencé peu de temps après le lancement du premier Pixel en 2016. Quant à savoir pourquoi Google fabrique son propre silicium maintenant, tout comme Apple, la raison est simple. La société pense qu’aucune puce tierce n’est aujourd’hui suffisamment puissante pour l’aider à poursuivre pleinement sa mission consistant à faire de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML) le cœur de l’expérience Pixel en raison des limitations informatiques. Tensor, qui tire son nom des Tensor Processing Units (TPU) que Google utilise dans ses centres de données, a été conçu sur mesure dans cet objectif.

La puce à 8 cœurs, basée sur un processus de fabrication de 5 nm, possède deux cœurs Cortex-X1 hautes performances, deux cœurs intermédiaires et quatre cœurs à haute efficacité. Ceci est associé à un GPU à 20 cœurs. Le processeur de signal d’image avancé de Google apporte un « système de caméra entièrement repensé ». Les fonctionnalités à espérer vraiment cette année incluent Magic Eraser, Face Unblur et un rendu amélioré du teint de la peau dans les portraits. Le mode nuit et les côtelettes d’astrophotographie de Google sont également en ligne pour obtenir de grandes mises à niveau grâce au nouveau FAI.

Tensor contient également une puce de sécurité TPU mobile et Titan M2. Mais peut-être que son plus grand avantage vient du support logiciel à long terme. Google promet jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Matériel de caméra Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont tous deux été conçus à partir de zéro pour embrasser pleinement la bosse de la caméra, ou comme Google l’appelle, une « barre de caméra ». Cela a été fait parce qu’apparemment, leurs « capteurs et objectifs améliorés sont maintenant trop gros pour tenir dans le carré traditionnel ».

Alors, à quoi ressemble le matériel réel ?

Le Pixel 6 Pro dispose de trois caméras à l’arrière. Il y a un capteur principal 50MP (Samsung GN1) derrière un objectif à ouverture f/1,85, un capteur 12MP derrière un objectif ultra grand angle à ouverture f/2,2 avec un champ de vision de 114 degrés, et un autre capteur 48MP assis derrière un f Téléobjectif à ouverture /3,5 pour un zoom optique 4x et jusqu’à 20x « Super Res Zoom ».

Le Pixel 6 a les mêmes caméras larges et ultra-larges que le Pixel 6 Pro moins le téléobjectif.

À l’avant, le Pixel 6 a un appareil photo 8MP, tandis que le Pixel 6 Pro a un shooter 11,1MP.

Vérification des spécifications du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont proposés dans de nouvelles finitions et utilisent davantage de matériaux de construction haut de gamme que leurs prédécesseurs. Alors que le Pixel 6 Pro a un cadre en aluminium poli, le Pixel 6 a une finition en aluminium mat. Le Pixel 6 Pro est disponible dans les coloris Cloudy White, Sorta Sunny et Stormy Black et le Pixel 6 dans Sorta Seafoam, Kinda Coral et Stormy Black.

Le Pixel 6 Pro dispose d’un écran AMOLED QHD+ LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Le Pixel 6 a un écran FHD+ AMOLED plus petit de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux téléphones utilisent Corning Gorilla Glass Victus et disposent de lecteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran.

Alors que le Pixel 6 Pro a une batterie de 5 000 mAh, le Pixel 6 a une unité plus petite de 4 614 mAh. La charge filaire rapide (30 W) et sans fil est prise en charge. Le Pixel 6 pro est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le Pixel 6 est livré avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Les deux téléphones fonctionneront sous Android 12 prêts à l’emploi.

