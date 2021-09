Google Pixel 6 Pro pourrait en fait se charger plus rapidement que la plupart des produits phares de Samsung

in

L’attente pour les Google Pixel 6 et 6 Pro s’intensifie alors que les rumeurs continuent de tourbillonner sur les prochains produits phares d’Android. La dernière information semble tout sauf confirmer les vitesses de charge signalées du Pixel 6 Pro.

XDA-Developers semble avoir mis la main sur une étiquette réglementaire pour le Pixel 6 Pro de la Commission nationale des communications de Taïwan, qui est son équivalent à la FCC aux États-Unis

L’étiquette indique les vitesses de charge nominales du 6 Pro, indiquant 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), 9V/3A (27W) et 11V/3A (33W). Cela corroborerait les rapports antérieurs selon lesquels le Pixel 6 Pro pourrait offrir des vitesses de charge plus rapides que son prédécesseur, comme indiqué pour la première fois par 91Mobiles.

Sur cette base, il semble que le prochain produit phare de Google puisse offrir une charge plus rapide que la plupart des meilleurs téléphones Android de Samsung, dont la plupart dépassent 25 W à part quelques-uns. Ce n’est pas une énorme avance, mais chaque geste compte.

La rumeur dit également que Google se prépare à lancer un nouveau support Pixel qui chargerait le Pixel 6 Pro à 23W. Ces derniers seraient utiles lorsque vous essayez de recharger la batterie de 5 000 mAh signalée du téléphone.

Cela dit, la charge filaire de 33 W représente encore environ la moitié de celle de nombreux produits phares 2021 comme le OnePlus 9 Pro. De plus, Samsung augmenterait les vitesses de charge dans la série Galaxy S22 de l’année prochaine, de sorte que Google pourrait ne pas avoir d’avance sur elle très longtemps.

XDA signale trois modèles du Pixel 6 Pro – GLU0G, G8V0U et GF5KQ, dont seul le premier a été certifié par l’agence taïwanaise. Cependant, les autres modèles présenteront probablement les mêmes vitesses de charge. Entre les trois étiquettes se trouve une liste de pays et de régions telles que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Australie/Nouvelle-Zélande, Singapour et le Japon.

À la consternation de certains, Google a déjà déclaré qu’il n’inclurait pas de chargeur dans la boîte, vous devrez donc utiliser des adaptateurs que vous pourriez avoir dans la maison ou découvrir certains des meilleurs chargeurs USB-C. .

