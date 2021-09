Google Pixel 6 Pro pourrait être lancé avec un affichage à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz

Avec Apple qui vient de lancer l’iPhone 13, Google a commencé à intensifier sa promotion du prochain Pixel 6. Bien que nous n’ayons toujours pas tous les détails, les dernières informations nous donnent une idée de ce à quoi s’attendre du produit phare de Google.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), a déclaré qu’il avait “confirmé” que le prochain Pixel 6 Pro comportera un écran LTPO OLED, lui offrant un taux de rafraîchissement variable similaire à certains des meilleurs téléphones Android des OEM. comme Samsung.

Il confirme séparément certaines spécifications d’affichage de la rumeur Galaxy Tab S8 Ultra, affirmant qu’elle comportera un énorme panneau OLED de 14,6 pouces, faisant même honte à certains des meilleurs ordinateurs portables.

Un peu tard mais nous avons confirmé que le Google Pixel 6 Pro est LTPO… A également confirmé qu’il y aura une Galaxy Tab S8 Ultra avec un OLED 14,6″. – Ross Young (@DSCCRoss) 15 septembre 2021

Google a déjà confirmé (via The Verge) que le Pixel 6 Pro sera doté d’un écran QHD+ 120 Hz, bien qu’il n’ait pas précisé s’il prendrait en charge ou non un taux de rafraîchissement variable. De plus, il devrait fonctionner à la résolution complète de 1440p.

L’un des avantages d’avoir un taux de rafraîchissement variable est qu’il peut changer en fonction du contenu affiché à l’écran. Cela signifie qu’il n’a pas besoin de fonctionner à 120 Hz à tout moment, ce qui peut permettre des économies de batterie.

Selon les rumeurs, le Pixel Fold présenterait la même technologie d’affichage et pourrait être lancé dès le quatrième trimestre de cette année, selon Dave Naranjo de DSCC. Il répertorie également d’autres appareils de pliage de sociétés comme OPPO, Vivo et Xiaomi qui devraient être lancés dans les prochains mois avec des écrans LTPO.

Avec l’annonce de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max ayant un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, 20 modèles actuels et supposés utilisent des panneaux LTPO OLED de SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 – David Naranjo (@DSCCDave) 16 septembre 2021

Google a augmenté les capacités d’IA de sa nouvelle puce Tensor, qui pourrait jouer un rôle supplémentaire dans le comportement de l’affichage, bien que cela reste à voir. Le OnePlus 9 Pro, par exemple, est capable de réduire son taux de rafraîchissement à 1 Hz à l’aide d’un contrôleur personnalisé, ce qui est inférieur à la plupart des autres smartphones avec le même type d’affichage. Quoi qu’il en soit, le Pixel 6 Pro s’annonce néanmoins comme un appareil impressionnant.

