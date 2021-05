Google Pixel 6 Pro rend la fuite, mais nous sommes sceptiques

Un fuiteur semi-fiable vient de partager quelques rendus présumés du Google Pixel 6 et d’un Google Pixel 6 Pro encore inconnu.Les rendus montrent un téléphone très différent de tout ce que nous avons jamais vu dans la gamme Pixel. Si les rendus s’avèrent légitimes, les fans de Pixel pourraient enfin obtenir ce qu’ils ont toujours voulu d’un Pixel.

Google a beaucoup changé sur la gamme Pixel l’année dernière. Il n’a pas livré un téléphone avec du silicium phare et s’est plutôt attaché à fabriquer des téléphones abordables qui fonctionnaient bien avec les fonctions de base attendues par les utilisateurs.

Cependant, il est possible que ce ne soit pas le cas cette année. Jon Prosser et Front Page Tech viennent de partager des rendus pour ce qui est prétendument un Google Pixel 6 et un Google Pixel 6 Pro. Théoriquement, le Pixel 6 Pro pourrait être le téléphone phare que les fans de Pixel recherchent depuis des années, tandis que le Pixel 6 pourrait continuer avec la tendance de Google à garder les choses abordables.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, cependant, Prosser n’a pas d’antécédents stellaires en matière de fuites, alors abordez ces rendus avec un certain scepticisme. Cela étant dit, consultez-les ci-dessous (h / t Phone Arena).

Fuites de rendus de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Comme vous pouvez le voir, ces rendus suggèrent des téléphones avec des conceptions à trois tons. La bosse de la caméra s’étend à l’arrière d’un bord à l’autre, enfermée dans ce qui semble être du verre noir. Au-dessus et en dessous de la bosse se trouvent deux combinaisons de couleurs différentes superposées sur ce qui semble être du verre.

Le Pixel 6 vanille dans ces rendus semble avoir un système de caméra à double objectif. Pendant ce temps, le rendu de Google Pixel 6 Pro dispose d’un système à triple objectif. Ce serait la première fois qu’un téléphone Pixel possède plus de deux objectifs. Théoriquement, ils seraient un principal, un ultra-large et un téléobjectif, bien que les rendus ne le prétendent pas.

Les façades des rendus du téléphone ont une seule découpe centrée pour la caméra selfie. Cela signifierait qu’il y aurait un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran car le déverrouillage sécurisé du visage ne serait pas possible avec juste une caméra isolée. Le papier peint inclus avec les rendus suggère que c’est le cas. Ce serait également une première pour la ligne Pixel, si elle est vraie.

Enfin, vous remarquerez également une smartwatch dans les rendus. Il s’agit d’un rendu que Prosser avait déjà partagé et qu’il prétend être une Pixel Watch. Cependant, ce rendu est basé sur la mémoire visuelle d’une source de ce qu’elle prétend avoir vu. De toute évidence, il est tout à fait possible qu’une Pixel Watch soit en route et c’est à cela que cela ressemble, mais nous sommes sceptiques.