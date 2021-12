Google Pixel 6 Pro reprend la fonction de streaming de jeux fantaisie de GeForce Now

Les membres du niveau GeForce Now RTX 3080 de Nvidia peuvent désormais diffuser des jeux à 120 images par seconde sur leur Google Pixel 6 Pro, une extension pratique pour une fonctionnalité qui était auparavant exclusive aux appareils mobiles de Samsung.

La page d’assistance officielle de la société GPU répertorie désormais l’un des meilleurs téléphones Android de Google parmi les appareils prenant en charge le streaming de jeux à 120 ips (via les développeurs XDA). Jusqu’à présent, la gamme ne comprenait que les modèles Samsung Galaxy S21, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy S20 FE.

Si vous êtes abonné au plan GeForce Now RTX 3080 de Nvidia, la diffusion en continu de vos titres de jeux préférés devrait désormais être beaucoup plus fluide. Nvidia a annoncé ce niveau premium en octobre, qui coûte 100 $ pour six mois et est alimenté par les GPU RTX 3080. Avant cette mise à jour, le streaming de jeu était limité à 60 images par seconde.

Cela dit, la fréquence d’images élevée n’est pas activée par défaut sur le Pixel 6 Pro. Cela signifie que vous devrez activer manuellement la capacité en ouvrant l’application GeForce Now, puis en vous dirigeant vers le menu des paramètres. À partir de là, vous devrez sélectionner GeForce Now, puis la qualité du flux. Enfin, ajustez la fréquence d’images à 120 ips. N’oubliez pas que vous devez également activer le taux de rafraîchissement de 120 Hz sur votre Pixel 6 Pro pour profiter de cette fonctionnalité.

Nvidia recommande également d’utiliser un routeur sans fil 5 GHz et de se connecter sur une bande passante de 25 Mbps pour profiter des jeux à 120 ips. Cependant, la résolution est limitée à seulement 1080p sur Android. Il convient de noter que la résolution d’écran du Pixel 6 Pro atteint un maximum de 1440p, de sorte que la prise en charge de la diffusion en continu à 120 images par seconde pour le téléphone ne sera pas fournie avec la meilleure résolution du téléphone.

Si vous possédez un Pixel 6 Pro, la dernière mise à jour vous permet de tirer le meilleur parti de l’expérience GeForce Now de Nvidia, mais cela signifie également que vous devrez payer un supplément pour le plan RTX 3080.

