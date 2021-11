Google Pixel 6 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra : quel est le meilleur ?

Le meilleur de Google

Google Pixel 6 Pro

Le téléphone Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Pixel 6 Pro apporte enfin tous les changements que nous attendions d’un appareil phare de Google. Et ce téléphone offre à peu près tous les fronts, ce qui en fait le premier vrai téléphone Google.

Avantages

Plus petit et plus léger Beaucoup moins cher Google Tensor fournit des améliorations de l’IA Pris en charge jusqu’à Android 16 Conception entièrement nouvelle et unique

Les inconvénients

Les vitesses de charge sont déroutantes Le scanner d’empreintes digitales peut être frustrant Des vitesses 5G plus lentes

Le produit phare de Samsung en 2021 règne toujours en maître aux yeux de beaucoup, mais son prix élevé en fait une pilule difficile à avaler.

Avantages

Prise en charge du stylet S Meilleur lecteur d’empreintes digitales Vitesses 5G plus rapides Conception haut de gamme

Les inconvénients

Encore trop cher Les photos sont sursaturées Plus grandes et plus lourdes

Comparer le Pixel 6 Pro de Google au Galaxy S21 Ultra pourrait bien être la comparaison la plus difficile à faire. Ces deux appareils sont incroyables, mais approfondissons pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

Google Pixel 6 Pro contre Samsung Galaxy S21 Ultra : au coude à coude

Source : Nick Sutrich / Android Central

En regardant les spécifications entre le Pixel 6 Pro et le Galaxy S21 Ultra, il existe de nombreuses similitudes. Les deux appareils offrent des écrans à 120 Hz, les deux sont disponibles avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, et nous avons une batterie de 5 000 mAh à tous les niveaux. Le chargement sans fil est également disponible, ainsi que la prise en charge de Sub-6 et mmWave 5G, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Là où les différences commencent à apparaître, c’est dans des domaines qui pourraient vous intéresser ou non. D’une part, l’écran du Pixel 6 Pro est légèrement plus petit, ce qui donne un appareil globalement plus léger et plus facile à utiliser d’une seule main. Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra et son écran de 6,8 pouces sont une bête absolue, et même avec les bords incurvés, il peut être un peu trop lourd pour certains.

Google Pixel 6 Pro Système d’exploitation Samsung Galaxy S21 Ultra Android 12 One UI 3.1 (+ One UI 4) Écran 6,71 pouces (19,5:9)

3120×1440 (512 PPP) OLED

120 Hz

HDR10+ 6,8 pouces (20:9)

3200×1440 (515 PPI) Dynamique AMOLED 2X

120 Hz

Processeur HDR10+ Google Tensor

2 cœurs ARM Cortex-X1 (2,8 GHz), 2 A76 (2,25 GHz), 4 A55 ; Armez le GPU Mali-G78 ; Titan M2 de sécurité Snapdragon 888

1 cœur ARM Cortex X1 (2,84 GHz), 3 A78 (2,42 GHz), 4 Cortex A55 (1,80 GHz) ; Adreno 660 GPU RAM 12 Go 12/16 Go Stockage 128/256/512 Go

Pas de slot microSD 128/256/512 Go

Pas de fente microSD Caméra arrière 50MP, /1,9, 1,2μm (grand angle) 108MP, ƒ/1.8, 0,8μm (large) Caméra arrière 2 12MP, ƒ/2,2, 1,25μm (ultra-large) 12MP, ƒ/2,2 , 1,4μm (ultra-large) Caméra arrière 3 48MP, /3,5, 0,8μm (téléobjectif) 10MP, ƒ/4,9, 1,22μm (téléobjectif 10x périscope) Caméra arrière 4 N/A 10MP, ƒ/2,4, 1,22μm ( 3x téléobjectif) Caméra frontale 11,1MP, /2,2, 1,22μm 40MP, ƒ/2,2, 0,7μm Batterie 500mAh 5000mAh Charge 30W Charge rapide

Charge sans fil 12-23W

Charge sans fil inversée 5 W USB PD 3.0 25 W (PPS)

15W Fast Wireless Charging 2.0 Résistance à l’eau IP68 IP68 5G Sub-6; Le modèle Verizon/mmWave coûte 100 $ de plus en Sub-6 ; Dimensions de l’onde mm 6,45 x 2,99 x 0,35 pouces

210 g/7,41 oz 6,5 x 2,98 x 0,35 pouces,

227g/8.01oz Couleurs Noir Orageux

Sorte ensoleillée

Blanc Nuageux Gris Fantôme

Blanc fantôme

Violet Fantôme

Rose fantôme

Noir fantôme

Argent fantôme

Marine fantôme

Brun fantôme

Un domaine lorsque l’on compare le Pixel 6 Pro au Galaxy S21 Ultra est à peu près un tirage au sort. Les systèmes de caméra sur les deux appareils sont tout simplement incroyables, car Google a finalement mis à jour son matériel de caméra tout en l’associant à la puce Google Tensor pour un meilleur traitement d’image. Selon de nombreux témoignages, le traitement d’image de Google est sans égal, ce qui a incité les moddeurs à commencer à porter l’application GCam sur d’autres appareils.

Source : Android Central

Mais le Galaxy S21 Ultra reste l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo, avec son réseau de quatre caméras doté d’un objectif grand angle 108MP. Ceci est associé à un téléobjectif périscope ultra-large 12MP 10MP 10x et à un téléobjectif traditionnel 10MP avec zoom optique 3x. L’inclusion de doubles téléobjectifs a permis à Samsung d’inclure sa fonction Moon Shot, un gadget. Pourtant, cela montre à quel point nos caméras pour smartphones sont devenues puissantes.

Un autre domaine dans lequel le Galaxy S21 Ultra règne en maître est le scanner d’empreintes digitales intégré. Samsung utilise le dernier scanner d’empreintes digitales à ultrasons de Qualcomm, plus grand que la version originale, tout en offrant de meilleures performances. Pendant ce temps, Google a abandonné le scanner monté à l’arrière en faveur d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Source : Android Central

Cependant, cela a été rencontré avec des résultats mitigés, car les lectures ont tendance à être plus lentes et moins précises. Google prétend que cela est intentionnel car cela nécessite plus de points de données pour une meilleure sécurité, donc des sacrifices ont dû être faits pour répondre à ces normes. Google a déjà publié une mise à jour logicielle surprise qui vise à améliorer les lectures, donc j’espère que cela fournira de meilleurs résultats à l’avenir.

Google Pixel 6 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra : lequel vous convient le mieux ?

Au-delà des spécifications et des comparaisons matérielles, Google a un « as dans le trou » avec le Pixel 6 Pro, et c’est le prix. Le Pixel 6 Pro commence à seulement 899 $, tandis que le Galaxy S21 Ultra coûte 1 199 $. Bien sûr, Samsung est connu pour ses offres de reprise assez intéressantes, mais il n’en reste pas moins que l’appareil coûte encore 300 $ de plus. Cela pourrait peut-être obliger Samsung à apporter des modifications au Galaxy S22 Ultra et au reste des meilleurs téléphones Android, mais pour le moment, le téléphone de Google offre le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Le téléphone Google

Google Pixel 6 Pro

Premium tout

Le Pixel 6 Pro (et Pixel 6) marque une toute nouvelle direction pour Google, car l’entreprise a désormais un contrôle total sur le matériel et les logiciels. Il en résulte un appareil incroyable avec un prix encore plus incroyable.

Toujours incroyable

Samsung Galaxy S21 Ultra

Cher, mais ça vaut le coup

Jusqu’à la sortie du Pixel 6 Pro, le Galaxy S21 Ultra restait sans doute le meilleur téléphone Android disponible. Le paysage est un peu différent maintenant, mais l’Ultra est toujours un appareil incroyable.

