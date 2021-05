Google Pixel 6 proposera un retour audio haptique intelligent pour les sonneries

Une rétroaction haptique-audio intelligente arrive sur Android 12. La nouvelle API, repérée pour la première fois dans les premières versions des développeurs, permet aux développeurs de créer des modèles de vibration pour correspondre aux sorties audio des appareils pris en charge. Maintenant, les rumeurs suggèrent que le Google Pixel 6 sera l’un de ces appareils.

Selon Mishaal Rahman de XDA-Developers, la prochaine ligne phare de Google prendra en charge cette fonctionnalité, apportant des modèles de vibration plus intelligents aux sonneries. Bien que cela semble être l’objectif principal de Google, les preuves suggèrent que l’API peut être utilisée pour d’autres sources audio. Cela inclut les jeux et, plus intéressant encore, la lecture de musique.

Selon les rumeurs, les doubles haut-parleurs stéréo du Pixel 6 Pro rendent cette dernière perspective plus intrigante. C’est un indice possible que Google est sérieux au sujet des informations d’identification audio du téléphone. Associé à ces haptiques intelligents, cela pourrait faire du Pixel 6 Pro une boombox de poche capable.

Rahman ne pense pas que Google utilisera cette fonctionnalité pour améliorer la musique. Au lieu de cela, apporter plus d’immersion aux sonneries semble l’objectif de Google. Naturellement, les applications devraient également prendre en charge l’API pour en tirer parti. Cependant, la possibilité existe.

Bien que l’API soit disponible dans Android 12, les OEM devront probablement inclure le matériel haptique nécessaire pour l’utiliser. Ne soyez pas trop surpris si le prochain produit phare de Google est le premier appareil à présenter cette fonctionnalité.

Que pensez-vous du système de rétroaction haptique-audio de la gamme Google Pixel 6? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!