Google Pixel 6 semble être en deçà des vitesses de charge attendues de 30 W

Lorsque Google a sorti le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, il se vantait des capacités de charge rapide des appareils. Le branchement d’un appareil de la série Pixel 6 dans son chargeur rapide de 25 $ 30 W – qui n’est même pas inclus dans la boîte – est censé tirer pleinement parti de la vitesse de charge rapide du téléphone, en le récupérant jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes. Nous pouvons tous convenir qu’il s’agit d’une spécification impressionnante, mais malheureusement, elle n’est peut-être pas totalement réaliste.

Android Authority a mis à l’épreuve la vitesse de charge rapide du Pixel 6, et ses conclusions suggèrent que la fiche technique de Google est trompeuse. Après avoir essayé le chargeur de 30 W avec le Pixel 6, Android Authority a constaté que le Pixel 6 n’exploite pas pleinement la puissance du chargeur. Au lieu de cela, il n’atteint qu’une vitesse de charge maximale de seulement 22 W.

Android Authority note qu’il a fallu environ 111 minutes au chargeur pour charger complètement la batterie de 5 000 mAh du Pixel 6 Pro avec ses paramètres de charge adaptative et de batterie adaptative désactivés. Google a raison ; l’appareil prend environ 31 minutes pour une charge de 50 pour cent, cependant, remplir ces 50 pour cent final prend beaucoup plus de temps.

La vitesse de charge du téléphone semble chuter jusqu’à 12 W à 75 %, puis 2,5 W lorsque la batterie est presque pleine, ce qui prend une heure entière pour remplir les 15 % finaux. Bien qu’il soit normal que les vitesses de charge diminuent avec le temps pour éviter d’endommager la batterie et éviter les températures élevées, une chute à seulement 2,5 W est toujours inhabituelle.

Le chargeur a pris un total de 111 minutes pour charger complètement la batterie de 5 000 mAh du Pixel 6 Pro

Android Authority a même comparé les vitesses de charge du chargeur rapide de 30 W avec l’unité Power Delivery de 18 W que Google a incluse avec les Pixel plus anciens. Il a constaté que le chargeur 30 W n’offrait pratiquement aucune amélioration en termes de vitesse, car il faut 121 minutes pour charger le Pixel 6 Pro avec le chargeur 18 W, soit seulement 10 minutes de moins que le chargeur rapide 30 W.

Cela corrobore ce que nous avons remarqué lors de notre examen pratique des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Nous avons souligné que bien que les deux prennent en charge la charge rapide, aucun ne semblait se recharger aussi rapidement. Conformément aux conclusions d’Android Authority, nous avons noté que Google réduisait la vitesse de charge après avoir atteint 80%.

Google ne dit pas explicitement que le Pixel 6 a un taux de charge de 30W ; il indique simplement que les deux téléphones prennent en charge « jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec le chargeur Google 30W USB-C avec USB-PD 3.0 (PPS) » sur ses fiches techniques.

Mais cela n’a toujours pas de sens que Google fasse la promotion du chargeur rapide si le Pixel 6 ne peut pas en profiter pleinement. Sans oublier que Google encourage les utilisateurs à acheter le chargeur sous prétexte qu’il offre vraiment des taux de charge ultra-rapides – 10 minutes valent-elles vraiment 25 $ de plus ?

Google est également sur le point de lancer un chargeur sans fil rapide Google Pixel Stand de 79 $ de deuxième génération dans un avenir proche. Le «chargeur sans fil ultra-rapide» est répertorié comme offrant des vitesses de charge allant jusqu’à 23W «pour les téléphones Pixel compatibles», ce qui est plus proche du taux de charge de 22W que les Pixel 6 et 6 Pro atteignent. On ne sait toujours pas pourquoi Google donnerait des attentes plus réalistes pour le prochain chargeur sans fil, et non pour le chargeur rapide 30W. Nous avons contacté Google avec une demande de commentaire sur la situation et n’avons pas eu de réponse immédiatement.