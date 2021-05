Google Pixel 6: tout ce que nous savons jusqu’à présent (21 mai)

David Imel / Autorité Android

Mise à jour, 21 mai 2021 (15 h 33 HE): Nous avons récemment mis à jour le hub de rumeurs de Google Pixel 6 ci-dessous avec de nouveaux rendus divulgués. Les rendus montrent le modèle vanille ainsi qu’une prétendue variante «Pro». Lire la suite pour tous les détails!

Article original: Le Google Pixel 5 a marqué un retour en forme pour les produits phares de Google. Il cherchait à mettre la série polarisante Pixel 4 derrière elle et à proposer un téléphone phare bien équilibré et abordable. Avec la fin de la première année du Pixel 5, tous les yeux sont maintenant rivés sur le suivi, provisoirement connu sous le nom de Google Pixel 6.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les rumeurs crédibles que nous avons entendues jusqu’à présent sur la prochaine entrée de la gamme Pixel. Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris, car nous la mettrons à jour avec les informations de Google Pixel 6 dès son arrivée!

Nom et date de sortie

Robert Triggs / Autorité Android

Depuis le premier lancement de Pixel en 2016, Google n’a pas modifié sa stratégie de dénomination. Même lorsqu’il a présenté le premier appareil de la série «a» avec le Pixel 3a, il est resté fidèle au système de dénomination numéroté qu’il possédait depuis le premier jour. En tant que tel, nous sommes assez convaincus que le Google Pixel 6 serait le nom de la prochaine entrée de la ligne.

Cependant, il y a un changement important attendu pour le processeur de ce prochain téléphone (voir plus bas). Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la conception pourrait voir une refonte sauvage. Il pourrait s’agir de modifications suffisamment importantes pour que Google juge approprié de lancer un nouveau schéma de dénomination. Nous n’avons rien entendu à ce sujet, cependant, nous nous en tenons au nom du Pixel 6 jusqu’à ce que nous entendions le contraire.

Il y a fort à parier que Google s’en tiendra à son schéma de dénomination actuel pour le prochain produit phare Pixel.

En ce qui concerne la date de sortie, Google a lancé chaque téléphone Pixel à l’automne, généralement début octobre. La seule anomalie dans cette tendance est le Pixel 5 de l’année dernière, lancé à la toute fin du mois de septembre. Quoi qu’il en soit, une date de lancement vers la fin septembre ou début octobre est ce sur quoi nous parions pour le moment.

Conception de Google Pixel 6

Robert Triggs / Autorité Android

Récemment, nous avons vu des rendus qui pourraient être la ligne Google Pixel 6. Nous disons «ligne» ici parce que les rendus suggèrent qu’il pourrait également y avoir un modèle Pro en préparation.

Ces rendus proviennent du fiable leaker Steve Hemmerstoffer. Son bilan est excellent, nous sommes donc convaincus que c’est à quoi ressemblera réellement le téléphone. Découvrez les rendus pour le modèle Pro ci-dessous:

En un coup d’œil, vous pouvez voir que ces rendus suggèrent que Google pourrait faire beaucoup de nouvelles choses avec la ligne Pixel. L’ensemble de l’apparence du téléphone a été complètement repensé dans ces rendus, tout, de la bosse de la caméra à la découpe de l’écran, voyant les changements.

En ce qui concerne le modèle vanille, il semble être d’un design similaire mais avec un écran plat, un boîtier plus petit et moins un objectif d’appareil photo:

Incidemment, des preuves sont apparues lors d’un lancement précoce d’Android 12 qui suggèrent qu’un Pixel avec un scanner d’empreintes digitales intégré est en route, ce qui correspond à ces rendus. De plus, nous avons également des preuves suggérant qu’un prochain téléphone Pixel pourrait avoir une découpe de caméra selfie centrée. Ce serait un départ de la découpe alignée à gauche que nous avons vue sur les pixels les plus récents et qui s’aligne également avec ces rendus.

Spécifications du Google Pixel 6

David Imel / Autorité Android

Les spécifications brutes n’ont jamais été au centre des préoccupations des téléphones Pixel. En tant que tel, vous pouvez être assuré que le Google Pixel 6 ne sera presque certainement pas une bête de spécifications. Cependant, cela ne signifie pas non plus qu’il ne sera pas faible.

Jusqu’à présent, la plus grosse rumeur liée au Pixel 6 est l’inclusion potentielle d’un nouveau chipset personnalisé, nommé «Whitechapel». Ce chipset serait unique au Pixel 6, co-créé par Google et Samsung. Malheureusement, c’est à peu près tout ce que nous en savons. Mais nous pouvons également en déduire quelques éléments.

De loin, la rumeur la plus importante à ce jour concernant ce téléphone est le chipset secret «Whitechapel».

Premièrement, ce serait la toute première tentative de Google de fabriquer du silicium pour smartphone. Par conséquent, il est déraisonnable de supposer que l’entreprise sortirait de la porte avec quelque chose de mieux que le Qualcomm Snapdragon 888 ou Apple A14 Bionic, leader du secteur. Au lieu de cela, nous nous attendons à voir quelque chose de mieux qu’une puce générale de milieu de gamme, mais sous des puces phares ultra-rapides.

Cette théorie est étayée par une rumeur selon laquelle le Google Pixel 5a pourrait atterrir avec le Snapdragon 765G – le même chipset dans le Pixel 5. Si cela finit par s’étendre, cela signifierait que Google est convaincu que la puce Pixel 6 «Whitechapel» est meilleure que le SD765G.

Nous avons également des preuves suggérant que les nouveaux pixels pourraient prendre en charge la technologie ultra-large bande (UWB). Cependant, nous n’avons aucune idée de ce que cela pourrait signifier pour le moment.

En ce qui concerne le reste des spécifications, nous pouvons supposer qu’elles ne seront pas plus faibles que ce que nous avons vu dans le Pixel 5. Cela signifie une charge sans fil, une classification IP68, au moins 128 Go de stockage interne, 6 Go de RAM, etc. .

Caméras Google Pixel 6

Les rendus de Hemmerstoffer montrent un modèle vanille avec deux lentilles arrière et un modèle Pro avec trois. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire avec certitude de quel type d’objectifs il s’agit. Cependant, l’un des objectifs Google Pixel 6 Pro est presque certainement un téléobjectif périscope.

Si nous acceptons cette hypothèse, alors les autres objectifs seraient sans aucun doute un objectif ultra-large et le capteur principal. Ces deux lentilles seraient probablement transférées au modèle vanille, de sorte que la lentille périscope est ce qui différencie les deux.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le capteur principal pourrait être un jeu de tir 50MP. Cela suggérerait fortement que Google mettrait enfin à niveau son capteur pour la première fois depuis la série Pixel 3. Cependant, cette rumeur n’a pas de jambes très fortes pour le moment.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Google a l’intention de mettre à jour son matériel de manière significative avec la série Pixel 6. Lorsque vous combinez cela avec son logiciel inégalé, la série Pixel 6 pourrait être l’un des meilleurs téléphones de l’année en matière de photos.

Prix ​​et disponibilité

Robert Triggs / Autorité Android

L’un des aspects des téléphones Pixel les plus récents qui les a rendus si réussis est la tarification. Même si le Pixel 5 n’était pas «bon marché», il compromet certainement la plupart des concurrents.

En tant que tel, nous serions surpris si Google envisage de faire du Pixel 6 un téléphone coûteux. Il est probable que le modèle vanille puisse être plus cher que le Pixel 5, mais il devrait être bien en deçà de la fourchette de 1000 $ que nous voyons avec de nombreux produits phares. Bien sûr, si le Pixel 6 Pro existe réellement, ce serait inévitablement l’appareil le plus cher. Il est possible que cela pénètre dans le territoire de prix phare de la prime.

La disponibilité, cependant, pourrait être délicate. Google n’a jamais été doué pour amener les téléphones Pixel dans des tonnes de régions du monde. En plus de cela, la pénurie mondiale continue de puces pourrait rendre la distribution même au sein de ses principaux marchés délicate.

Nous aurons certainement plus d’informations à ce sujet à l’approche de l’automne!

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent sur le Google Pixel 6! Assurez-vous de revenir bientôt car nous mettrons à jour cela avec plus de rumeurs à mesure qu’elles atterriront.