Google Pixel 6 vient de recevoir une mystérieuse nouvelle mise à jour de la mi-novembre

Les propriétaires de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont déjà reçu une mise à jour de novembre – mettant le téléphone à jour avec le correctif de sécurité du 5 novembre 2021 – et maintenant Google envoie une autre mise à jour qui semble traiter tout autre chose.

La mystérieuse mise à jour a été repérée par 9to5Google et porte le numéro de build SD1A.210817.037. Ce nombre est une petite bosse par rapport au numéro de version actuel de 0,036 à 0,037, indiquant probablement un correctif rapide à l’un des nombreux petits problèmes persistants du Pixel 6.

Il y a une légère possibilité qu’il puisse résoudre un problème de sécurité trouvé dans le processeur Google Tensor – un processeur qui a fait ses débuts sur la famille Pixel 6 – ce qui expliquerait pourquoi le Pixel 6 est le seul Pixel à obtenir cette version particulière. Nous avons contacté Google pour en savoir plus sur la mise à jour et mettrons à jour cet article si et quand nous aurons plus d’informations.

Pour l’instant, vous devez vous attendre à ce qu’une mise à jour en direct apparaisse sur votre Pixel 6 dans un avenir proche. Cette mise à jour concerne toutes les variantes Pixel 6 et Pixel 6 Pro, y compris les modèles Verizon spéciaux des deux téléphones.

