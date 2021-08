Google Pixel 6 vs Google Pixel 6 Pro : quelle différence ?

Google a enfin dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro – en quelque sorte, en tout cas. La société a révélé à quoi ressemblent les téléphones et quelques-unes des spécifications, mais il reste encore beaucoup de choses que nous ne savons pas encore et que nous pourrions ne pas apprendre avant le lancement correct des téléphones (probablement en octobre).

Pourtant, d’après ce que nous savons, il est clair que si ces deux téléphones ont beaucoup en commun, ils présentent également des différences significatives.

Dans cet esprit, nous avons créé ce guide de toutes les différences confirmées entre le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, et nous avons également inclus les différences supposées et celles qui n’ont pas été techniquement confirmées mais seront presque certainement présentes – comme le prix.

Conception et affichage

Le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro ont des conceptions très similaires, et tous deux ont cette bosse de caméra distinctive que vous pouvez voir dans les images ci-dessus et ci-dessous, mais il existe quelques différences.

D’une part, les couleurs varient. Les deux téléphones sont disponibles en trois teintes, mais avec le Pixel 6, vous avez le choix entre une combinaison rouge et pêche, un noir et gris ou un vert et jaune, tandis qu’avec le Pixel 6 Pro, vous avez le choix entre jaune et orange, blanc et gris ou noir et gris.

Notez que dans tous les cas, ils ont également une bosse de caméra noire, et que ce ne sont pas les noms officiels des couleurs, juste comment elles nous apparaissent dans les images que nous avons vues jusqu’à présent.

Image 1 sur 2

Le Google Pixel 6 dans les trois teintes dans lesquelles il sera lancé (Crédit image : Google) Image 2 sur 2

Le Google Pixel 6 Pro dans les trois teintes dans lesquelles il sera lancé (Crédit image : Google)

En parlant de la bosse de l’appareil photo, qui a un bord supérieur et inférieur noir mat sur le Pixel 6, tandis que sur le Google Pixel 6 Pro, il est argenté brillant. Vous remarquerez également que la zone au-dessus du bloc de caméra est plus grande sur le Pixel 6 Pro que sur le Google Pixel 6.

Quant à l’écran, il est plus grand et incurvé sur le Pixel 6 Pro, tandis que le Pixel 6 standard a un écran plat plus petit.

Google n’a révélé aucune spécification d’écran, mais Marques Brownlee – un YouTuber qui a obtenu du temps pratique avec les téléphones – affirme que le Pixel 6 Pro a un écran d’environ 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’écran sur le Le Pixel 6 standard a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sur la base des fuites, l’écran du Pixel 6 est probablement de 6,4 pouces, mais cela n’a pas été confirmé.

Appareil photo et batterie

Nous savons que le Google Pixel 6 a un appareil photo à double objectif, et bien que Google n’ait pas nommé les objectifs, Brownlee affirme qu’il y en a un principal et un ultra-large. Le Google Pixel 6 Pro a tous les mêmes objectifs, mais en plus un téléobjectif offrant un zoom optique 4x.

Bien que non confirmé, le Pixel 6 Pro pourrait également avoir plus de mégapixels dans son appareil photo selfie, avec une fuite suggérant qu’il en a un de 12MP, tandis que le Pixel 6 standard en a apparemment un de 8MP.

La même source dit également s’attendre à une batterie de 4 614 mAh dans le Pixel 6 et de 5 000 mAh dans le Pixel 6 Pro. Cela n’a pas été confirmé non plus, mais nous serions surpris si le modèle Pro n’avait pas une batterie plus grosse que le Pixel 6 standard.

Le Google Pixel 6 a un appareil photo de moins que le Pro (Crédit image : Google)

Spécifications et fonctionnalités

La grande nouveauté de la gamme Pixel 6 est son chipset Google Tensor, car c’est la première fois que la société en fabrique un, mais cela se trouve à la fois dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, il n’y a donc aucune différence.

Là où les téléphones peuvent bien différer, c’est dans la RAM et le stockage, et bien que Google n’ait pas révélé ces détails, une fuite suggère que le Pixel 6 sera livré avec 8 Go de RAM et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage, et le Pixel 6 Pro sera ont 12 Go de RAM et un choix de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Prix

Le prix est quelque chose dont nous ne savons rien encore – il n’y a même pas de fuites. Mais il semble presque certain que le Google Pixel 6 Pro coûtera plus cher que le Pixel 6. On ne sait pas combien de plus, mais à titre de référence, le Google Pixel 5 se vendait 699 $ / 599 £ / 999 AU $, donc nous supposerons que vous allez payer au moins autant pour le Pixel 6, et plus pour le Pixel 6 Pro.

Une vue latérale du Google Pixel 6 Pro (Crédit image : Google)

Emporter

Donc, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Google Pixel 6 Pro aura plus de caméras que le Pixel 6, un écran plus grand et plus courbé avec un taux de rafraîchissement plus élevé, et il sera disponible dans une sélection de couleurs différente.

Au-delà de cela, une combinaison de fuites et de bon sens suggère que le Pixel 6 Pro aura également un prix plus élevé et aura probablement une batterie plus grande, ainsi que potentiellement plus de RAM et de stockage.

Compte tenu de tout cela, il semble que le Google Pixel 6 Pro sera un véritable produit phare, ce qui serait agréable à voir étant donné que l’année dernière, Google est resté exclusivement avec des téléphones de milieu de gamme.

Il est un peu moins clair comment le Pixel 6 standard sera positionné – clairement en dessous du Pro, mais s’il atterrira comme un milieu de gamme comme le Pixel 5 ou un combiné haut – mais pas tout à fait haut – comme le Samsung Galaxy S21 et OnePlus 9, reste à voir.