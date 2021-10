Google Pixel 6 vs Pixel 4 (pas une victoire sans faute)

Google a dévoilé la série Pixel 6 la semaine dernière, et c’est la première fois que nous voyons le processeur Tensor interne de l’entreprise utilisé dans un smartphone. Le colosse de la recherche a fait une grosse affaire sur la façon dont ce nouveau chipset était beaucoup plus rapide que le silicium du Pixel 5.

Mais à vrai dire, le Pixel 5 utilisait un SoC Snapdragon 765G de milieu de gamme, on s’attendait donc à ce que le processeur Tensor soit supérieur. Mais comment se comporte le Pixel 6 par rapport au Pixel 4 ? Ce fut le dernier Pixel à utiliser un processeur phare, ce qui en fait un meilleur point de comparaison.

Pendant ce temps, le Snapdragon 855 de l’ère 2019 à l’intérieur du Pixel 4 offre un processeur octa-core comprenant quatre cœurs semi-personnalisés Cortex-A76 et quatre cœurs Cortex-A55. Les tâches graphiques sont gérées par un GPU Adreno 640.

Ce n’est pas une surprise de voir le Pixel 6 gagner avec une marge énorme dans l’ensemble et de le voir remporter la partie CPU du test, mais la section GPU se traduit par une mince victoire pour l’ancien SoC phare de Qualcomm. On ne sait pas si le Snapdragon 855 a simplement un meilleur GPU, des vitesses d’horloge plus élevées ou de meilleurs pilotes.